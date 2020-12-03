Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
Арт. Х143219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Sturm RH2514 – профессиональный инструмент тяжелого класса с вертикальным расположением мощного двигателя. Оборудование оснащено креплением SDS-Plus и возможностью работы при скорости 4350 уд/мин и энергии, достигающей 5.5 Дж. Система уверенно справляется с долблением, сверлением и комбинированным режимом.
Преимущество
- Комбинация максимальной мощности и универсального комфорта позволяет данной модели справляться с любой задачей сверления, демонтажа и пробивки небольших проемов
- Универсальное использование в режимах удара, сверления, сверления с ударом
- Патрон SDS Plus позволяет производить быструю смену оснастки одним движением ускоряя рабочий процесс
- Вертикальное расположение двигателя позволяет перфоратору выдерживать серьезные нагрузки
- Корпус редуктора изготовлен из легкого металлического сплава для лучшего теплоотвода
- Дополнительная рукоятка быстро регулируется в наиболее удобное для оператора положение с помощью одной руки
- Предохранительная муфта защищает инструмент и оператора при заклинивании бура
- Удобный пластиковый кейс позволяет с удобством переносить и хранить инструмент и аксессуары