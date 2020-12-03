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Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
4.5
11
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
    Арт. Х143219
    4.5
    11
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х143219
      4.5
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Sturm RH2514 – профессиональный инструмент тяжелого класса с вертикальным расположением мощного двигателя. Оборудование оснащено креплением SDS-Plus и возможностью работы при скорости 4350 уд/мин и энергии, достигающей 5.5 Дж. Система уверенно справляется с долблением, сверлением и комбинированным режимом.

        Преимущество

        • Комбинация максимальной мощности и универсального комфорта позволяет данной модели справляться с любой задачей сверления, демонтажа и пробивки небольших проемов    
        • Универсальное использование в режимах удара, сверления, сверления с ударом
        • Патрон SDS Plus позволяет производить быструю смену оснастки одним движением ускоряя рабочий процесс
        • Вертикальное расположение двигателя позволяет перфоратору выдерживать серьезные нагрузки
        • Корпус редуктора изготовлен из легкого металлического сплава для лучшего теплоотвода
        • Дополнительная рукоятка быстро регулируется в наиболее удобное для оператора положение с помощью одной руки
        • Предохранительная муфта защищает инструмент и оператора при заклинивании бура
        • Удобный пластиковый кейс позволяет с удобством переносить и хранить инструмент и аксессуары