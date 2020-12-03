Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2514, 1400 Вт, 5.5 Дж

Преимущество

Комбинация максимальной мощности и универсального комфорта позволяет данной модели справляться с любой задачей сверления, демонтажа и пробивки небольших проемов

Универсальное использование в режимах удара, сверления, сверления с ударом

Патрон SDS Plus позволяет производить быструю смену оснастки одним движением ускоряя рабочий процесс

Вертикальное расположение двигателя позволяет перфоратору выдерживать серьезные нагрузки

Корпус редуктора изготовлен из легкого металлического сплава для лучшего теплоотвода

Дополнительная рукоятка быстро регулируется в наиболее удобное для оператора положение с помощью одной руки

Предохранительная муфта защищает инструмент и оператора при заклинивании бура

Удобный пластиковый кейс позволяет с удобством переносить и хранить инструмент и аксессуары

Перфоратор Sturm RH2514 – профессиональный инструмент тяжелого класса с вертикальным расположением мощного двигателя. Оборудование оснащено креплением SDS-Plus и возможностью работы при скорости 4350 уд/мин и энергии, достигающей 5.5 Дж. Система уверенно справляется с долблением, сверлением и комбинированным режимом.