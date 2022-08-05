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Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2518, 1850 Вт, 5 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2518, 1850 Вт, 5 Дж
    Арт. Х143258
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2518, 1850 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2518, 1850 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2518, 1850 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2518, 1850 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2518, 1850 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2518, 1850 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2518, 1850 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2518, 1850 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2518, 1850 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2518, 1850 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2518, 1850 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2518, 1850 Вт, 5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2518, 1850 Вт, 5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х143258
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.92
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор STURM RH2518, благодаря трем режимам работы, имеет широкий спектр применения: с его помощью можно сверлить отверстия, сбивать кафельную плитку, выполнять различные демонтажные работы. Рукоятка инструмента имеет специальную накладку для предотвращения соскальзывания руки. Перфоратор оснащается быстрозажимным патроном для легкой замены рабочей оснастки. Предусмотрена активная система гашения вибрации, что увеличивает комфорт при работе с устройством.

        Преимущества

        • Быстрая смена оснастки. Инструмент комплектуется патроном SDS-plus для быстрой замены рабочего долота
        • Рука не соскользнет. Рукоятка перфоратора STURM RH2518 имеет специальную накладку для предотвращения соскальзывания руки во время работы
        • Работа двумя руками. Дополнительная рукоятка вращается вокруг своей оси для удобной работы в любом положении
        • Малый уровень вибрации. В конструкции предусмотрена система гашения вибрации для более комфортной работы с инструментом
        • Небольшой вес
        • Три режима работы
        • Эффективный ударный механизм