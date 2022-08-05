Перфоратор Sturm RH 2565
Арт. Х143114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Sturm RH2565 - инструмент бытового класса. С помощью него можно делать отверстия в стали, дереве и бетоне. Благодаря мощному ударному механизму можно производит различные сверлильные работы по бетону. Данная модель работает в трех режимах.
Преимущества
- Переключение режимов работы. Регулировка режимов работы перфоратораSturm RH2565 осуществляется при помощи удобных переключателей
- Удобство работы. Дополнительная рукоятка может вращаться в диапазоне 360 градусов вокруг оси патрона и фиксироваться в любом удобном оператору положении
- Быстрая смена бура. Перфоратор оснащен системой SDS-plus для быстрой и удобной смены бура и пылезащитным колпачком для продления срока службы инструмента
- Эффективный ударный механизм
- С помощью глубиномера можно просверлить отверстие заданной глубины
- Дополнительная рукоятка - для надежной и точной работы
- Три режима работы (сверление, ударное сверление, долбление)
- Компактные размеры - за счет вертикального расположения двигателя