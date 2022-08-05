Перфоратор Sturm RH 2565

Преимущества

Переключение режимов работы. Регулировка режимов работы перфоратораSturm RH2565 осуществляется при помощи удобных переключателей

Удобство работы. Дополнительная рукоятка может вращаться в диапазоне 360 градусов вокруг оси патрона и фиксироваться в любом удобном оператору положении

Быстрая смена бура. Перфоратор оснащен системой SDS-plus для быстрой и удобной смены бура и пылезащитным колпачком для продления срока службы инструмента

Эффективный ударный механизм

С помощью глубиномера можно просверлить отверстие заданной глубины

Дополнительная рукоятка - для надежной и точной работы

Три режима работы (сверление, ударное сверление, долбление)

Компактные размеры - за счет вертикального расположения двигателя

Перфоратор Sturm RH2565 - инструмент бытового класса. С помощью него можно делать отверстия в стали, дереве и бетоне. Благодаря мощному ударному механизму можно производит различные сверлильные работы по бетону. Данная модель работает в трех режимах.