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Перфоратор Sturm RH 2565
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор Sturm RH 2565
    Арт. Х143114
    5.0
    1
    Перфоратор Sturm RH 2565
    Перфоратор Sturm RH 2565
    Перфоратор Sturm RH 2565
    Перфоратор Sturm RH 2565
    Перфоратор Sturm RH 2565
    Перфоратор Sturm RH 2565
    Перфоратор Sturm RH 2565
      Перфоратор Sturm RH 2565
      Перфоратор Sturm RH 2565
      Перфоратор Sturm RH 2565
      Перфоратор Sturm RH 2565
      Перфоратор Sturm RH 2565
      Перфоратор Sturm RH 2565
      Перфоратор Sturm RH 2565

      Перфоратор Sturm RH 2565

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х143114
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Sturm RH2565 - инструмент бытового класса. С помощью него можно делать отверстия в стали, дереве и бетоне. Благодаря мощному ударному механизму можно производит различные сверлильные работы по бетону. Данная модель работает в трех режимах.

        Преимущества

        • Переключение режимов работы. Регулировка режимов работы перфоратораSturm RH2565 осуществляется при помощи удобных переключателей
        • Удобство работы. Дополнительная рукоятка может вращаться в диапазоне 360 градусов вокруг оси патрона и фиксироваться в любом удобном оператору положении
        • Быстрая смена бура. Перфоратор оснащен системой SDS-plus для быстрой и удобной смены бура и пылезащитным колпачком для продления срока службы инструмента
        • Эффективный ударный механизм
        • С помощью глубиномера можно просверлить отверстие заданной глубины
        • Дополнительная рукоятка - для надежной и точной работы
        • Три режима работы (сверление, ударное сверление, долбление)
        • Компактные размеры - за счет вертикального расположения двигателя