Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
Арт. Х14357
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|5.2
|
Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Sturm RH2590 предназначен для бытового пользования. Используется для сверления отверстий в стали, пластмассе и дереве. Также перфоратором можно осуществлять долбление в кирпиче, бетоне и других строительных материалах. За счет мощного ударного механизма можно выполнять сверлильные работы по бетону.
Преимущества
- Простое управление. Выбор режима работы перфоратора Sturm RH259 осуществляется при помощи удобных переключателей
- Быстрая смена патрона. Перфоратор оснащен системой SDS-plus для быстрой и удобной смены патрона и пылезащитным колпачком для продления срока службы инструмента
- Эффективный ударный механизм
- Дополнительная рукоятка - для надежной и точной работы
- Глубиномер обеспечивает сверление отверстий заданной глубины
- Регулировка числа оборотов
- Компактные размеры