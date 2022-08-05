Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж

Преимущества

Простое управление. Выбор режима работы перфоратора Sturm RH259 осуществляется при помощи удобных переключателей

Быстрая смена патрона. Перфоратор оснащен системой SDS-plus для быстрой и удобной смены патрона и пылезащитным колпачком для продления срока службы инструмента

Эффективный ударный механизм

Дополнительная рукоятка - для надежной и точной работы

Глубиномер обеспечивает сверление отверстий заданной глубины

Регулировка числа оборотов

Компактные размеры

Перфоратор Sturm RH2590 предназначен для бытового пользования. Используется для сверления отверстий в стали, пластмассе и дереве. Также перфоратором можно осуществлять долбление в кирпиче, бетоне и других строительных материалах. За счет мощного ударного механизма можно выполнять сверлильные работы по бетону.