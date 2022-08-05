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Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
    Арт. Х14357
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2590, 900 Вт, 4,3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х14357
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Sturm RH2590 предназначен для бытового пользования. Используется для сверления отверстий в стали, пластмассе и дереве. Также перфоратором можно осуществлять долбление в кирпиче, бетоне и других строительных материалах. За счет мощного ударного механизма можно выполнять сверлильные работы по бетону.

        Преимущества

        • Простое управление. Выбор режима работы перфоратора Sturm RH259 осуществляется при помощи удобных переключателей
        • Быстрая смена патрона. Перфоратор оснащен системой SDS-plus для быстрой и удобной смены патрона и пылезащитным колпачком для продления срока службы инструмента
        • Эффективный ударный механизм
        • Дополнительная рукоятка - для надежной и точной работы
        • Глубиномер обеспечивает сверление отверстий заданной глубины
        • Регулировка числа оборотов
        • Компактные размеры