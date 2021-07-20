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Перфоратор SDS-Plus Sturm RH25901, 900 Вт, 4 Дж
3.8
27
5 230 ₽
8 120 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH25901, 900 Вт, 4 Дж
Арт. Х143395
3.8
27
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH25901, 900 Вт, 4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH25901, 900 Вт, 4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH25901, 900 Вт, 4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH25901, 900 Вт, 4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH25901, 900 Вт, 4 Дж
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH25901, 900 Вт, 4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH25901, 900 Вт, 4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH25901, 900 Вт, 4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH25901, 900 Вт, 4 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH25901, 900 Вт, 4 Дж

Перфоратор SDS-Plus Sturm RH25901, 900 Вт, 4 Дж

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  • -2 890 ₽
5 230 ₽
8 120 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х143395
3.8
27

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Вес, кг
4.78
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 890 ₽
5 230 ₽
8 120 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Перфоратор Sturm RH25901 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Две удобные рукоятки обеспечивают надежное удержание инструмента во время работы. Модель работает от стандартной сети 220 В, что позволяет использовать ее дома или на даче. Предохранительная муфта защищает инструмент от поломки при заклинивании бура. Перфоратор поставляется в кейсе, в котором его удобно хранить и транспортировать.

    Преимущества

    • Вертикальное расположение двигателя
    • Работает от сети: 220 В
    • Лёгкий доступ к щеткам
    • Высокая энергия единичного удара - 3.2 Дж
    • Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление
    • Предохранительная муфта - для защиты инструмента от поломки при заклинивании бура
    • Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки