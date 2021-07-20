Перфоратор SDS-Plus Sturm RH25901, 900 Вт, 4 Дж

Преимущества

Вертикальное расположение двигателя

Работает от сети: 220 В

Лёгкий доступ к щеткам

Высокая энергия единичного удара - 3.2 Дж

Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление

Предохранительная муфта - для защиты инструмента от поломки при заклинивании бура

Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор Sturm RH25901 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Две удобные рукоятки обеспечивают надежное удержание инструмента во время работы. Модель работает от стандартной сети 220 В, что позволяет использовать ее дома или на даче. Предохранительная муфта защищает инструмент от поломки при заклинивании бура. Перфоратор поставляется в кейсе, в котором его удобно хранить и транспортировать.