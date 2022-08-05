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Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 25911, 910 Вт, 4 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 25911, 910 Вт, 4 Дж
    Арт. Х143280
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 25911, 910 Вт, 4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 25911, 910 Вт, 4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 25911, 910 Вт, 4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 25911, 910 Вт, 4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 25911, 910 Вт, 4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 25911, 910 Вт, 4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 25911, 910 Вт, 4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 25911, 910 Вт, 4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 25911, 910 Вт, 4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х143280
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.94
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Sturm RH25911 - это надежный и высокопрочный инструмент, оснащенный двигателем на 910 Вт. Защитная муфта предохраняет его от поломки при заклинивании бура. Модель имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Также есть режим поворота долота. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Три режима работы. Выбор между одним из трех режимов работы (сверление, сверление с ударом и чистый удар) осуществляется посредством тумблера
        • Патрон SDS-plus. Наличие патрона SDS-plus предусматривает возможность быстрой замены расходного инструмента одной рукой
        • Удобная рукоятка. Перфоратор Sturm RH25911 оснащен удобной дополнительной рукояткой для надежного хвата обеими руками
        • Небольшой вес
        • Реверс
        • Предохранительная муфта
        • Высокая энергия единичного удара - 4 Дж
        • Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление (также имеется режим поворота долота)
        • Дополнительный комплект щеток
        • Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки