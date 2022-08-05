Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 25911, 910 Вт, 4 Дж
Арт. Х143280
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|2.94
|
Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Sturm RH25911 - это надежный и высокопрочный инструмент, оснащенный двигателем на 910 Вт. Защитная муфта предохраняет его от поломки при заклинивании бура. Модель имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Также есть режим поворота долота. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Три режима работы. Выбор между одним из трех режимов работы (сверление, сверление с ударом и чистый удар) осуществляется посредством тумблера
- Патрон SDS-plus. Наличие патрона SDS-plus предусматривает возможность быстрой замены расходного инструмента одной рукой
- Удобная рукоятка. Перфоратор Sturm RH25911 оснащен удобной дополнительной рукояткой для надежного хвата обеими руками
- Небольшой вес
- Реверс
- Предохранительная муфта
- Высокая энергия единичного удара - 4 Дж
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление (также имеется режим поворота долота)
- Дополнительный комплект щеток
- Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки