Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 25911, 910 Вт, 4 Дж

Преимущества

Три режима работы. Выбор между одним из трех режимов работы (сверление, сверление с ударом и чистый удар) осуществляется посредством тумблера

Патрон SDS-plus. Наличие патрона SDS-plus предусматривает возможность быстрой замены расходного инструмента одной рукой

Удобная рукоятка. Перфоратор Sturm RH25911 оснащен удобной дополнительной рукояткой для надежного хвата обеими руками

Небольшой вес

Реверс

Предохранительная муфта

Высокая энергия единичного удара - 4 Дж

Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление (также имеется режим поворота долота)

Дополнительный комплект щеток

Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор Sturm RH25911 - это надежный и высокопрочный инструмент, оснащенный двигателем на 910 Вт. Защитная муфта предохраняет его от поломки при заклинивании бура. Модель имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Также есть режим поворота долота. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.