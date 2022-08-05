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Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж
    Арт. Х143232
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х143232
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.65
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Sturm RH2591P - инструмент бытового класса. Им можно делать отверстия в стали, пластмассе, дереве и бетоне. Также он подходит для долбления в кирпиче и других строительных материалах. Модель поставляется в пластиковом кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Выбор режимов работы. Возможна установка режимов работы перфоратора Sturm RH2591P (сверление, сверление с ударом, долбление) при помощи удобных переключателей
        • Удобство пользования. Дополнительная рукоятка может вращаться на 360° вокруг оси патрона и фиксироваться в любом удобном оператору положении
        • Быстрая смена бура. Перфоратор оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура и пылезащитным колпачком для продления срока службы инструмента
        • Мощность двигателя - 910 Вт
        • Эффективный ударный механизм
        • Блокировка кнопки включения - для продолжительных работ
        • Наличие реверса
        • Отверстие в нижней части рукоятки - инструмент можно хранить в подвешенном состоянии