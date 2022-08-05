Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж
Арт. Х143232
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.65
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Sturm RH2591P - инструмент бытового класса. Им можно делать отверстия в стали, пластмассе, дереве и бетоне. Также он подходит для долбления в кирпиче и других строительных материалах. Модель поставляется в пластиковом кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Выбор режимов работы. Возможна установка режимов работы перфоратора Sturm RH2591P (сверление, сверление с ударом, долбление) при помощи удобных переключателей
- Удобство пользования. Дополнительная рукоятка может вращаться на 360° вокруг оси патрона и фиксироваться в любом удобном оператору положении
- Быстрая смена бура. Перфоратор оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура и пылезащитным колпачком для продления срока службы инструмента
- Мощность двигателя - 910 Вт
- Эффективный ударный механизм
- Блокировка кнопки включения - для продолжительных работ
- Наличие реверса
- Отверстие в нижней части рукоятки - инструмент можно хранить в подвешенном состоянии