Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2591Р, 910 Вт, 2,5 Дж

Преимущества

Выбор режимов работы. Возможна установка режимов работы перфоратора Sturm RH2591P (сверление, сверление с ударом, долбление) при помощи удобных переключателей

Удобство пользования. Дополнительная рукоятка может вращаться на 360° вокруг оси патрона и фиксироваться в любом удобном оператору положении

Быстрая смена бура. Перфоратор оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура и пылезащитным колпачком для продления срока службы инструмента

Мощность двигателя - 910 Вт

Эффективный ударный механизм

Блокировка кнопки включения - для продолжительных работ

Наличие реверса

Отверстие в нижней части рукоятки - инструмент можно хранить в подвешенном состоянии

Перфоратор Sturm RH2591P - инструмент бытового класса. Им можно делать отверстия в стали, пластмассе, дереве и бетоне. Также он подходит для долбления в кирпиче и других строительных материалах. Модель поставляется в пластиковом кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.