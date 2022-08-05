Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж
Арт. 1035671
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Sturm RH2509BZ применяется для сверления отверстий в дереве, металлах, пластике, а также долбления кирпичной кладки и бетонных конструкций. Инструмент работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Мощный 900-ваттный двигатель делает работу эффективной в любом из режимов. Патрон SDS-plus позволяет быстро заменить оснастку для легкого перехода от одних задач к другим, кроме того, в комплекте поставляется быстросменный сверлильный патрон.
Преимущества
- Легкое управление. Смена одного режима на второй или третий осуществляется с помощью простого переключателя сбоку корпуса перфоратора Sturm RH2509BZ
- Экономия времени. Благодаря патрону SDS-plus очень просто заменить оснастку одной рукой, что безусловно экономит время
- Удобство работы. Дополнительная рукоятка помогает надежнее удерживать инструмент во время сверления или долбления, а также меньше уставать при длительных подходах
- Три режима: сверление, сверление с ударом, долбление
- Мощный 900-ваттный двигатель
- Скорость долбления достигает 4300 уд/мин с силой единичного удара 2/9 Дж
- Нет биения в стволе - для точности работы
- Есть функция реверса
- Электронная регулировка числа оборотов до 780 об/мин
- Кнопка фиксации рабочего режима
- Отверстия в корпусе для охлаждения двигателя
- Быстросменный сверлильный патрон в комплекте
- Поставляется в кейсе