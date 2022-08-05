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Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж
    Арт. 1035671
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 1035671
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Sturm RH2509BZ применяется для сверления отверстий в дереве, металлах, пластике, а также долбления кирпичной кладки и бетонных конструкций. Инструмент работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Мощный 900-ваттный двигатель делает работу эффективной в любом из режимов. Патрон SDS-plus позволяет быстро заменить оснастку для легкого перехода от одних задач к другим, кроме того, в комплекте поставляется быстросменный сверлильный патрон.

        Преимущества

        • Легкое управление. Смена одного режима на второй или третий осуществляется с помощью простого переключателя сбоку корпуса перфоратора Sturm RH2509BZ
        • Экономия времени. Благодаря патрону SDS-plus очень просто заменить оснастку одной рукой, что безусловно экономит время
        • Удобство работы. Дополнительная рукоятка помогает надежнее удерживать инструмент во время сверления или долбления, а также меньше уставать при длительных подходах
        • Три режима: сверление, сверление с ударом, долбление
        • Мощный 900-ваттный двигатель
        • Скорость долбления достигает 4300 уд/мин с силой единичного удара 2/9 Дж
        • Нет биения в стволе - для точности работы
        • Есть функция реверса
        • Электронная регулировка числа оборотов до 780 об/мин
        • Кнопка фиксации рабочего режима
        • Отверстия в корпусе для охлаждения двигателя
        • Быстросменный сверлильный патрон в комплекте
        • Поставляется в кейсе