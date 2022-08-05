Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2509BZ, 900 Вт, 2,9 Дж

Преимущества

Легкое управление. Смена одного режима на второй или третий осуществляется с помощью простого переключателя сбоку корпуса перфоратора Sturm RH2509BZ

Экономия времени. Благодаря патрону SDS-plus очень просто заменить оснастку одной рукой, что безусловно экономит время

Удобство работы. Дополнительная рукоятка помогает надежнее удерживать инструмент во время сверления или долбления, а также меньше уставать при длительных подходах

Три режима: сверление, сверление с ударом, долбление

Мощный 900-ваттный двигатель

Скорость долбления достигает 4300 уд/мин с силой единичного удара 2/9 Дж

Нет биения в стволе - для точности работы

Есть функция реверса

Электронная регулировка числа оборотов до 780 об/мин

Кнопка фиксации рабочего режима

Отверстия в корпусе для охлаждения двигателя

Быстросменный сверлильный патрон в комплекте

Поставляется в кейсе

Перфоратор Sturm RH2509BZ применяется для сверления отверстий в дереве, металлах, пластике, а также долбления кирпичной кладки и бетонных конструкций. Инструмент работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Мощный 900-ваттный двигатель делает работу эффективной в любом из режимов. Патрон SDS-plus позволяет быстро заменить оснастку для легкого перехода от одних задач к другим, кроме того, в комплекте поставляется быстросменный сверлильный патрон.