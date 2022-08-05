Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2517, 1700 Вт, 5 Дж

Преимущества

Выбор режима работы. Выбор режима работы перфоратора Sturm RH2517 осуществляется при помощи удобного переключателя

Удобство эксплуатации. Дополнительная рукоятка может вращаться в диапазоне 360 градусов вокруг оси патрона и фиксироваться в любом удобном оператору положении

Быстрая смена бура. Перфоратор оснащен системой SDS-plus для быстрой и удобной смены бура и пылезащитным колпачком для продления срока службы инструмента

Высокая мощность

Эффективный ударный механизм

Эргономичный дизайн

Три режима работы: сверление, ударное сверление, долбление

Основная рукоятка с мягкой накладкой

Перфоратор Sturm RH2517 - инструмент мощностью 1700 Вт. Благодаря мощному ударному механизму можно выполнять сверлильные работы не только в стали и дереве, но и в бетоне. Перфоратор работает в трех режимах.