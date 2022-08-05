Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2517, 1700 Вт, 5 Дж
Арт. 1035678
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.65
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Sturm RH2517 - инструмент мощностью 1700 Вт. Благодаря мощному ударному механизму можно выполнять сверлильные работы не только в стали и дереве, но и в бетоне. Перфоратор работает в трех режимах.
Преимущества
- Выбор режима работы. Выбор режима работы перфоратора Sturm RH2517 осуществляется при помощи удобного переключателя
- Удобство эксплуатации. Дополнительная рукоятка может вращаться в диапазоне 360 градусов вокруг оси патрона и фиксироваться в любом удобном оператору положении
- Быстрая смена бура. Перфоратор оснащен системой SDS-plus для быстрой и удобной смены бура и пылезащитным колпачком для продления срока службы инструмента
- Высокая мощность
- Эффективный ударный механизм
- Эргономичный дизайн
- Три режима работы: сверление, ударное сверление, долбление
- Основная рукоятка с мягкой накладкой