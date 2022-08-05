Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2518, 1850 Вт, 5 Дж

Преимущества

Быстрая смена оснастки. Инструмент комплектуется патроном SDS-plus для быстрой замены рабочего долота

Рука не соскользнет. Рукоятка перфоратора STURM RH2518 имеет специальную накладку для предотвращения соскальзывания руки во время работы

Работа двумя руками. Дополнительная рукоятка вращается вокруг своей оси для удобной работы в любом положении

Малый уровень вибрации. В конструкции предусмотрена система гашения вибрации для более комфортной работы с инструментом

Небольшой вес

Три режима работы

Эффективный ударный механизм

Перфоратор STURM RH2518, благодаря трем режимам работы, имеет широкий спектр применения: с его помощью можно сверлить отверстия, сбивать кафельную плитку, выполнять различные демонтажные работы. Рукоятка инструмента имеет специальную накладку для предотвращения соскальзывания руки. Перфоратор оснащается быстрозажимным патроном для легкой замены рабочей оснастки. Предусмотрена активная система гашения вибрации, что увеличивает комфорт при работе с устройством.