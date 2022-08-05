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Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж
    Арт. 1035796
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2565, 650 Вт, 3,4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 1035796
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.55
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Sturm RH2565 - инструмент бытового класса. С помощью него можно делать отверстия в стали, дереве и бетоне. Благодаря мощному ударному механизму можно производит различные сверлильные работы по бетону. Данная модель работает в трех режимах.

        Преимущества

        • Переключение режимов работы. Регулировка режимов работы перфоратораSturm RH2565 осуществляется при помощи удобных переключателей
        • Удобство работы. Дополнительная рукоятка может вращаться в диапазоне 360 градусов вокруг оси патрона и фиксироваться в любом удобном оператору положении
        • Быстрая смена бура. Перфоратор оснащен системой SDS-plus для быстрой и удобной смены бура и пылезащитным колпачком для продления срока службы инструмента
        • Эффективный ударный механизм
        • С помощью глубиномера можно просверлить отверстие заданной глубины
        • Дополнительная рукоятка - для надежной и точной работы
        • Три режима работы (сверление, ударное сверление, долбление)
        • Компактные размеры - за счет вертикального расположения двигателя