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Перфоратор SDS-Max Зубр ЗП-1100ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗП-1100ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
    Арт. 1036157
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗП-1100ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗП-1100ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗП-1100ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗП-1100ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗП-1100ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗП-1100ЭК, 1100 Вт, 8 Дж

      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗП-1100ЭК, 1100 Вт, 8 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 1036157
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный перфоратор ЗУБР, МАСТЕР, ЗП-1100ЭК - предназначен для сверления и бурения отверстий, а также ударного долбления.

        Преимущества

        • Перфоратор профессионального уровня
        • Патрон SDS Max для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы
        • Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента
        • Достаточная сила удара позволяет выполнять отверстия необходимого диаметра даже в твердых материалах
        • Небольшой вес и эффективный теплоотвод благодаря корпусу редуктора из магниевого сплава способствуют длительной благоприятной для изделия и неутомительной для оператора работе
        • Противоскользящее покрытие рукояток
        • Удобный кейс в комплекте