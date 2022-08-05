Перфоратор SDS-Max Зубр ЗП-1100ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
Арт. 1036157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6
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Наличие подсветки
|Нет
- Профессиональный перфоратор ЗУБР, МАСТЕР, ЗП-1100ЭК - предназначен для сверления и бурения отверстий, а также ударного долбления.
Преимущества
- Перфоратор профессионального уровня
- Патрон SDS Max для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы
- Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента
- Достаточная сила удара позволяет выполнять отверстия необходимого диаметра даже в твердых материалах
- Небольшой вес и эффективный теплоотвод благодаря корпусу редуктора из магниевого сплава способствуют длительной благоприятной для изделия и неутомительной для оператора работе
- Противоскользящее покрытие рукояток
- Удобный кейс в комплекте