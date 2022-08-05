Перфоратор SDS-Max Зубр ЗП-1100ЭК, 1100 Вт, 8 Дж

Преимущества

Перфоратор профессионального уровня

Патрон SDS Max для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы

Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента

Достаточная сила удара позволяет выполнять отверстия необходимого диаметра даже в твердых материалах

Небольшой вес и эффективный теплоотвод благодаря корпусу редуктора из магниевого сплава способствуют длительной благоприятной для изделия и неутомительной для оператора работе

Противоскользящее покрытие рукояток

Удобный кейс в комплекте

Профессиональный перфоратор ЗУБР, МАСТЕР, ЗП-1100ЭК - предназначен для сверления и бурения отверстий, а также ударного долбления.