Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж
Арт. 1037935
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Зубр ЗП-22-650 К работает в 3 режимах: сверление, сверление с ударом, долбление. Наличие патрона SDS-plus предусматривает возможность быстрой замены расходного инструмента одной рукой. Основная рукоятка имеет резиновую накладку, что обеспечивает комфортную работу. Предохранительная муфта защищает инструмент от поломки при заклинивании бура. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Новый фирменный дизайн
- Рекомендуемый диаметр бурения: 4–14 мм
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
- Усовершенствованный ударный механизм - для высокой производительности
- Реверс поворотом щеток
- Плавная регулировка оборотов
- Предохранительная муфта - для защиты при блокировке бура
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Зубр ЗП-22-650 К