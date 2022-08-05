Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж

Преимущества

Новый фирменный дизайн

Рекомендуемый диаметр бурения: 4–14 мм

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы

3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление

Усовершенствованный ударный механизм - для высокой производительности

Реверс поворотом щеток

Плавная регулировка оборотов

Предохранительная муфта - для защиты при блокировке бура

Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Зубр ЗП-22-650 К

Перфоратор Зубр ЗП-22-650 К работает в 3 режимах: сверление, сверление с ударом, долбление. Наличие патрона SDS-plus предусматривает возможность быстрой замены расходного инструмента одной рукой. Основная рукоятка имеет резиновую накладку, что обеспечивает комфортную работу. Предохранительная муфта защищает инструмент от поломки при заклинивании бура. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.