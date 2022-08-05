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Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж
    Арт. 1037935
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-22-650 К, 650 Вт, 2,3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 1037935
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Зубр ЗП-22-650 К работает в 3 режимах: сверление, сверление с ударом, долбление. Наличие патрона SDS-plus предусматривает возможность быстрой замены расходного инструмента одной рукой. Основная рукоятка имеет резиновую накладку, что обеспечивает комфортную работу. Предохранительная муфта защищает инструмент от поломки при заклинивании бура. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Новый фирменный дизайн
        • Рекомендуемый диаметр бурения: 4–14 мм
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы
        • 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
        • Усовершенствованный ударный механизм - для высокой производительности
        • Реверс поворотом щеток
        • Плавная регулировка оборотов
        • Предохранительная муфта - для защиты при блокировке бура
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Зубр ЗП-22-650 К