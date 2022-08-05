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Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-26-800 К, 800 Вт, 3 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-26-800 К, 800 Вт, 3 Дж
    Арт. 1037938
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-26-800 К, 800 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-26-800 К, 800 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-26-800 К, 800 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-26-800 К, 800 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-26-800 К, 800 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-26-800 К, 800 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-26-800 К, 800 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-26-800 К, 800 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-26-800 К, 800 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-26-800 К, 800 Вт, 3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-26-800 К, 800 Вт, 3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 1037938
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Также есть режим поворота долота. Выбор одного из них осуществляется при помощи удобного переключателя. Для крепкого хвата предусмотрена дополнительная рукоять. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Новый фирменный дизайн
        • Три режима работы (сверление, ударное сверление, долбление)
        • Мягкая накладка на основной рукоятке - для комфортной работы
        • Реверс поворотом щеток - для долгого срока службы
        • Предохранительная муфта - защищает перфоратор от поломки при заклинивании бура
        • SDS-plus - для простой смены оснастки
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Зубр ЗП-26-800 К