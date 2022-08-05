Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-26-800 К, 800 Вт, 3 Дж

Преимущества

Новый фирменный дизайн

Три режима работы (сверление, ударное сверление, долбление)

Мягкая накладка на основной рукоятке - для комфортной работы

Реверс поворотом щеток - для долгого срока службы

Предохранительная муфта - защищает перфоратор от поломки при заклинивании бура

SDS-plus - для простой смены оснастки

Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Зубр ЗП-26-800 К

Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Также есть режим поворота долота. Выбор одного из них осуществляется при помощи удобного переключателя. Для крепкого хвата предусмотрена дополнительная рукоять. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.