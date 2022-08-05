Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-26-800 К, 800 Вт, 3 Дж
Арт. 1037938
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Также есть режим поворота долота. Выбор одного из них осуществляется при помощи удобного переключателя. Для крепкого хвата предусмотрена дополнительная рукоять. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Новый фирменный дизайн
- Три режима работы (сверление, ударное сверление, долбление)
- Мягкая накладка на основной рукоятке - для комфортной работы
- Реверс поворотом щеток - для долгого срока службы
- Предохранительная муфта - защищает перфоратор от поломки при заклинивании бура
- SDS-plus - для простой смены оснастки
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Зубр ЗП-26-800 К