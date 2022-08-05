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Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-470Э, 470 Вт, 1,4 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-470Э, 470 Вт, 1,4 Дж
    Арт. 1037945
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-470Э, 470 Вт, 1,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-470Э, 470 Вт, 1,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-470Э, 470 Вт, 1,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-470Э, 470 Вт, 1,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-470Э, 470 Вт, 1,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-470Э, 470 Вт, 1,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-470Э, 470 Вт, 1,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-470Э, 470 Вт, 1,4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-470Э, 470 Вт, 1,4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 1037945
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.7
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор ЗУБР ЗП-470Э - мощный электроинструмент для сверления и сверления с ударом отверстий диаметром до 18 мм в бетоне и других твёрдых материалах. Эффективная модель бытового класса, оснащена реверсом, двигателем на 470 Вт и механизмом пневматического удара с силой 1.4 Дж и частотой от 0 - 5000 ударов в минуту. Патрон системы SDS-plus прочно фиксирует хвостовик (бур, сверло), не давая выпасть во время работы. А предохранительная муфта останавливает передачу вращающего момента в случае застревания бура в материале, предохраняя двигатель от перегрева и поломки. Весит всего 1.7 кг, оснащён двумя рукоятками для удобного, крепкого хвата. Рекомендуемый диаметр бурения - 4-12 мм.

        Преимущества

        • Двуручный хват. Этот инструмент оснащён двумя рукоятками: основной и дополнительной - для удобного и крепкого хвата
        • Надежная фиксация хвостовика за короткое время. Патрон системы SDS-plus быстро и надежно фиксирует хвостовик, не давая выпасть во время работы. Замена сверла не займет много времени
        • Реверс. Эта модель перфоратора ЗУБР ЗП-470Э оснащена функцией реверса - для "вызволения" застрявшего в материале сверла
        • Понятное управление. Переключение режимов работы - сверление, сверление с ударом осуществляется при помощи регулятора на левой боковой панели
        • Заданная глубина. Перфоратор оснащён специальной линейкой-упором, которая помогает высверлить отверстия строго заданной глубины
        • Расширенная комплектация
        • Защита от перегрева - механизм принудительного охлаждения
        • Безопасность - предохранительная муфта останавливает передачу вращающего момента в случае застревания бура в материале
        • Сильный удар - пневматический механизм аккумулирует удар с силой 1.4 Дж, независимо от прикладываемого усилия
        • Небольшой вес - 1.7 кг.
        • Работа на при минусовой температуре - изоляция сетевого шнура выполнена из морозостойкой резины