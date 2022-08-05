Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-470Э, 470 Вт, 1,4 Дж
Арт. 1037945
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.7
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор ЗУБР ЗП-470Э - мощный электроинструмент для сверления и сверления с ударом отверстий диаметром до 18 мм в бетоне и других твёрдых материалах. Эффективная модель бытового класса, оснащена реверсом, двигателем на 470 Вт и механизмом пневматического удара с силой 1.4 Дж и частотой от 0 - 5000 ударов в минуту. Патрон системы SDS-plus прочно фиксирует хвостовик (бур, сверло), не давая выпасть во время работы. А предохранительная муфта останавливает передачу вращающего момента в случае застревания бура в материале, предохраняя двигатель от перегрева и поломки. Весит всего 1.7 кг, оснащён двумя рукоятками для удобного, крепкого хвата. Рекомендуемый диаметр бурения - 4-12 мм.
Преимущества
- Двуручный хват. Этот инструмент оснащён двумя рукоятками: основной и дополнительной - для удобного и крепкого хвата
- Надежная фиксация хвостовика за короткое время. Патрон системы SDS-plus быстро и надежно фиксирует хвостовик, не давая выпасть во время работы. Замена сверла не займет много времени
- Реверс. Эта модель перфоратора ЗУБР ЗП-470Э оснащена функцией реверса - для "вызволения" застрявшего в материале сверла
- Понятное управление. Переключение режимов работы - сверление, сверление с ударом осуществляется при помощи регулятора на левой боковой панели
- Заданная глубина. Перфоратор оснащён специальной линейкой-упором, которая помогает высверлить отверстия строго заданной глубины
- Расширенная комплектация
- Защита от перегрева - механизм принудительного охлаждения
- Безопасность - предохранительная муфта останавливает передачу вращающего момента в случае застревания бура в материале
- Сильный удар - пневматический механизм аккумулирует удар с силой 1.4 Дж, независимо от прикладываемого усилия
- Небольшой вес - 1.7 кг.
- Работа на при минусовой температуре - изоляция сетевого шнура выполнена из морозостойкой резины