Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-805ЭК, 805 Вт, 3,8 Дж
Арт. 1037943
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор ЗУБР ЗП-805ЭК оснащен эффективным ударным механизмом, который формирует энергию удара не зависимо от силы нажатия. Инструмент комплектуется патроном SDS-plus для быстрой смены рабочей оснастки. Предусмотрено три режима работы: сверление, ударное сверление и долбление. Специальная накладка на рукоятке перфоратора предотвращает соскальзывание руки. Техническое обслуживание упрощено за счет быстрого доступа к угольным щеткам и поршню. Рекомендуемый диаметр бурения 4-20 мм.
Преимущества
- Быстрая замена оснастки. Инструмент укомплектован патроном SDS-plus для быстрой замены рабочей оснастки
- Рука не соскользнет. Рукоятка перфоратора ЗУБР ЗП-805ЭК имеет специальную мягкую накладку для предотвращения соскальзывания руки
- Удобный выбор режима. Колесо выбора рабочего режима (одного из трех) находится в боковой части корпуса
- Удобная работа в любом положении. Прорезиненная дополнительная рукоятка может вращаться вокруг своей оси для удобной работы в любом положении
- Быстрая замена угольных щеток. Замена угольных щеток займет считанные секунды - необходимо лишь снять сервисную крышку
- Предохранительная муфта для защиты оператора от обратного удара при заклинивании бура в материале
- Малый вес
- Эффективный ударный механизм
- Сервисная крышка в верхней части корпуса для удобного смазывания поршня при падении силы удара после долгой эксплуатации
- Поставляется в пластиковом кейсе для удобной переноски и хранения
- Морозостойкий сетевой шнур не трескается при сильных морозах при изгибе