Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-805ЭК, 805 Вт, 3,8 Дж

Преимущества

Быстрая замена оснастки. Инструмент укомплектован патроном SDS-plus для быстрой замены рабочей оснастки

Рука не соскользнет. Рукоятка перфоратора ЗУБР ЗП-805ЭК имеет специальную мягкую накладку для предотвращения соскальзывания руки

Удобный выбор режима. Колесо выбора рабочего режима (одного из трех) находится в боковой части корпуса

Удобная работа в любом положении. Прорезиненная дополнительная рукоятка может вращаться вокруг своей оси для удобной работы в любом положении

Быстрая замена угольных щеток. Замена угольных щеток займет считанные секунды - необходимо лишь снять сервисную крышку

Предохранительная муфта для защиты оператора от обратного удара при заклинивании бура в материале

Малый вес

Эффективный ударный механизм

Сервисная крышка в верхней части корпуса для удобного смазывания поршня при падении силы удара после долгой эксплуатации

Поставляется в пластиковом кейсе для удобной переноски и хранения

Морозостойкий сетевой шнур не трескается при сильных морозах при изгибе

Перфоратор ЗУБР ЗП-805ЭК оснащен эффективным ударным механизмом, который формирует энергию удара не зависимо от силы нажатия. Инструмент комплектуется патроном SDS-plus для быстрой смены рабочей оснастки. Предусмотрено три режима работы: сверление, ударное сверление и долбление. Специальная накладка на рукоятке перфоратора предотвращает соскальзывание руки. Техническое обслуживание упрощено за счет быстрого доступа к угольным щеткам и поршню. Рекомендуемый диаметр бурения 4-20 мм.