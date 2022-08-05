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Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-805ЭК, 805 Вт, 3,8 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-805ЭК, 805 Вт, 3,8 Дж
    Арт. 1037943
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-805ЭК, 805 Вт, 3,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-805ЭК, 805 Вт, 3,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-805ЭК, 805 Вт, 3,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-805ЭК, 805 Вт, 3,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-805ЭК, 805 Вт, 3,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-805ЭК, 805 Вт, 3,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-805ЭК, 805 Вт, 3,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-805ЭК, 805 Вт, 3,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-805ЭК, 805 Вт, 3,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-805ЭК, 805 Вт, 3,8 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-805ЭК, 805 Вт, 3,8 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 1037943
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор ЗУБР ЗП-805ЭК оснащен эффективным ударным механизмом, который формирует энергию удара не зависимо от силы нажатия. Инструмент комплектуется патроном SDS-plus для быстрой смены рабочей оснастки. Предусмотрено три режима работы: сверление, ударное сверление и долбление. Специальная накладка на рукоятке перфоратора предотвращает соскальзывание руки. Техническое обслуживание упрощено за счет быстрого доступа к угольным щеткам и поршню. Рекомендуемый диаметр бурения 4-20 мм.

        Преимущества

        • Быстрая замена оснастки. Инструмент укомплектован патроном SDS-plus для быстрой замены рабочей оснастки
        • Рука не соскользнет. Рукоятка перфоратора ЗУБР ЗП-805ЭК имеет специальную мягкую накладку для предотвращения соскальзывания руки
        • Удобный выбор режима. Колесо выбора рабочего режима (одного из трех) находится в боковой части корпуса
        • Удобная работа в любом положении. Прорезиненная дополнительная рукоятка может вращаться вокруг своей оси для удобной работы в любом положении
        • Быстрая замена угольных щеток. Замена угольных щеток займет считанные секунды - необходимо лишь снять сервисную крышку
        • Предохранительная муфта для защиты оператора от обратного удара при заклинивании бура в материале
        • Малый вес
        • Эффективный ударный механизм
        • Сервисная крышка в верхней части корпуса для удобного смазывания поршня при падении силы удара после долгой эксплуатации
        • Поставляется в пластиковом кейсе для удобной переноски и хранения
        • Морозостойкий сетевой шнур не трескается при сильных морозах при изгибе