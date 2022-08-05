Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
Арт. 1035837
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Патрон SDS-Max позволяет использовать буры больших размеров. Инструмент оснащен электронной регулировкой скорости вращения и частоты ударов - для работы с разными материалами. Благодаря вертикальному расположению двигателя, конструкция перфоратора более компактная. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки
Преимущества
- Универсальность. С помощью удобного переключателя, расположенного на корпусе перфоратора Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК осуществляется выбор одного из двух режимов работы
- Быстрая смена оснастки. Заменить оснастку легко и просто, благодаря наличию патрона SDS-max. Также патрон такого типа дает возможность использования буров больших размеров
- Долгий срок службы. Редуктор выполнен из магниевого сплава - для долгого срока службы
- Комфортная работа. Рукоятки имеют противоскользящее покрытие, что способствует надежному хвату и комфортной работе
- Внушительная сила удара
- Электронная регулировка оборотов и частоты удара
- Предохранительная муфта - для защиты изделия и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента
- Антивибрационная технология
- Кейс в комплекте - для удобства хранения и транспортировки