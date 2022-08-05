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Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
    Арт. 1035837
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж

      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 1035837
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Патрон SDS-Max позволяет использовать буры больших размеров. Инструмент оснащен электронной регулировкой скорости вращения и частоты ударов - для работы с разными материалами. Благодаря вертикальному расположению двигателя, конструкция перфоратора более компактная. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки

        Преимущества

        • Универсальность. С помощью удобного переключателя, расположенного на корпусе перфоратора Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК осуществляется выбор одного из двух режимов работы
        • Быстрая смена оснастки. Заменить оснастку легко и просто, благодаря наличию патрона SDS-max. Также патрон такого типа дает возможность использования буров больших размеров
        • Долгий срок службы. Редуктор выполнен из магниевого сплава - для долгого срока службы
        • Комфортная работа. Рукоятки имеют противоскользящее покрытие, что способствует надежному хвату и комфортной работе
        • Внушительная сила удара
        • Электронная регулировка оборотов и частоты удара
        • Предохранительная муфта - для защиты изделия и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента
        • Антивибрационная технология
        • Кейс в комплекте - для удобства хранения и транспортировки