Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж

Преимущества

Универсальность. С помощью удобного переключателя, расположенного на корпусе перфоратора Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК осуществляется выбор одного из двух режимов работы

Быстрая смена оснастки. Заменить оснастку легко и просто, благодаря наличию патрона SDS-max. Также патрон такого типа дает возможность использования буров больших размеров

Долгий срок службы. Редуктор выполнен из магниевого сплава - для долгого срока службы

Комфортная работа. Рукоятки имеют противоскользящее покрытие, что способствует надежному хвату и комфортной работе

Внушительная сила удара

Электронная регулировка оборотов и частоты удара

Предохранительная муфта - для защиты изделия и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента

Антивибрационная технология

Кейс в комплекте - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Патрон SDS-Max позволяет использовать буры больших размеров. Инструмент оснащен электронной регулировкой скорости вращения и частоты ударов - для работы с разными материалами. Благодаря вертикальному расположению двигателя, конструкция перфоратора более компактная. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки