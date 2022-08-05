Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
Арт. 1035838
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК - мощный инструмент, предназначенный для тяжелых работ. Он сочетает в себе все необходимые функции: большую энергию удара, антивибрационную систему, электронную регулировку частоты вращения. Благодаря противоскользящему покрытию рукоятки, обеспечивается надежное удержание инструмента. Модель поставляется в пластиковом кейсе, в котором её удобно хранить и транспортировать.
Преимущества
- Удобная работа. Перфоратор оснащен электронной регулировкой частоты вращения и удара - для работы с разными материалами
- Два режима работы. Выбор между двумя режимами работы (сверление с ударом и чистый удар) осуществляется посредством тумблера, расположенного сбоку на перфораторе Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК
- Дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка с противоскользящим покрытием обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками
- Для бурения (сверления) отверстий и разрушения твердых материалов (бетон, камень, кирпич и т.д.)
- Большая энергия удара
- Инновационная антивибрационная система
- Патрон Sds-Max - для быстрой смены оснастки
- Индикаторы износа щеток и наличия сетевого напряжения
- Предохранительная муфта обеспечивает безопасность при заклинивании сменного инструмента
- Инструмент обеспечивает максимальную производительность
- Удобный вместительный кейс в комплекте