Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж

Преимущества

Удобная работа. Перфоратор оснащен электронной регулировкой частоты вращения и удара - для работы с разными материалами

Два режима работы. Выбор между двумя режимами работы (сверление с ударом и чистый удар) осуществляется посредством тумблера, расположенного сбоку на перфораторе Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК

Дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка с противоскользящим покрытием обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками

Для бурения (сверления) отверстий и разрушения твердых материалов (бетон, камень, кирпич и т.д.)

Большая энергия удара

Инновационная антивибрационная система

Патрон Sds-Max - для быстрой смены оснастки

Индикаторы износа щеток и наличия сетевого напряжения

Предохранительная муфта обеспечивает безопасность при заклинивании сменного инструмента

Инструмент обеспечивает максимальную производительность

Удобный вместительный кейс в комплекте

Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК - мощный инструмент, предназначенный для тяжелых работ. Он сочетает в себе все необходимые функции: большую энергию удара, антивибрационную систему, электронную регулировку частоты вращения. Благодаря противоскользящему покрытию рукоятки, обеспечивается надежное удержание инструмента. Модель поставляется в пластиковом кейсе, в котором её удобно хранить и транспортировать.