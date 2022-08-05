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Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
    Арт. 1035838
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж

      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 1035838
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК - мощный инструмент, предназначенный для тяжелых работ. Он сочетает в себе все необходимые функции: большую энергию удара, антивибрационную систему, электронную регулировку частоты вращения. Благодаря противоскользящему покрытию рукоятки, обеспечивается надежное удержание инструмента. Модель поставляется в пластиковом кейсе, в котором её удобно хранить и транспортировать.

        Преимущества

        • Удобная работа. Перфоратор оснащен электронной регулировкой частоты вращения и удара - для работы с разными материалами
        • Два режима работы. Выбор между двумя режимами работы (сверление с ударом и чистый удар) осуществляется посредством тумблера, расположенного сбоку на перфораторе Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК
        • Дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка с противоскользящим покрытием обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками
        • Для бурения (сверления) отверстий и разрушения твердых материалов (бетон, камень, кирпич и т.д.)
        • Большая энергия удара
        • Инновационная антивибрационная система
        • Патрон Sds-Max - для быстрой смены оснастки
        • Индикаторы износа щеток и наличия сетевого напряжения
        • Предохранительная муфта обеспечивает безопасность при заклинивании сменного инструмента
        • Инструмент обеспечивает максимальную производительность
        • Удобный вместительный кейс в комплекте