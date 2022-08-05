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Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
    Арт. 1035841
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж

      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 1035841
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		11.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор ЗУБР Профессионал ЗПМ-52-1500 ЭК работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Металлический корпус редуктора увеличивает срок службы инструмента. Дополнительная рукоятка с противоскользящим покрытием обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками. Благодаря вертикальному расположению двигателя, конструкция перфоратора более компактная.

        Преимущества

        • Патрон SDS Max - для установки широкого спектра профессиональной расходки и быстрой замены в процессе работы
        • Предохранительная муфта обеспечивает безопасность при заклинивании бура
        • Электронная регулировка частоты вращения и удара - для работы с разными материалами
        • Длинный сетевой кабель (4 м) - для свободного перемещения по рабочей площадке
        • Индикатор износа щеток своевременно уведомит о необходимости обслуживания
        • Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК
        • Удобный вместительный кейс в комплекте