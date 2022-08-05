Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж

Преимущества

Патрон SDS Max - для установки широкого спектра профессиональной расходки и быстрой замены в процессе работы

Предохранительная муфта обеспечивает безопасность при заклинивании бура

Электронная регулировка частоты вращения и удара - для работы с разными материалами

Длинный сетевой кабель (4 м) - для свободного перемещения по рабочей площадке

Индикатор износа щеток своевременно уведомит о необходимости обслуживания

Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК

Удобный вместительный кейс в комплекте

Перфоратор ЗУБР Профессионал ЗПМ-52-1500 ЭК работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Металлический корпус редуктора увеличивает срок службы инструмента. Дополнительная рукоятка с противоскользящим покрытием обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками. Благодаря вертикальному расположению двигателя, конструкция перфоратора более компактная.