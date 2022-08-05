Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
Арт. 1035841
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|11.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор ЗУБР Профессионал ЗПМ-52-1500 ЭК работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Металлический корпус редуктора увеличивает срок службы инструмента. Дополнительная рукоятка с противоскользящим покрытием обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками. Благодаря вертикальному расположению двигателя, конструкция перфоратора более компактная.
Преимущества
- Патрон SDS Max - для установки широкого спектра профессиональной расходки и быстрой замены в процессе работы
- Предохранительная муфта обеспечивает безопасность при заклинивании бура
- Электронная регулировка частоты вращения и удара - для работы с разными материалами
- Длинный сетевой кабель (4 м) - для свободного перемещения по рабочей площадке
- Индикатор износа щеток своевременно уведомит о необходимости обслуживания
- Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК
- Удобный вместительный кейс в комплекте