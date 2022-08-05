Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК, 1250 Вт, 3,5 Дж
Арт. 1037940
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК оснащен патроном SDS-plus, который позволяет устанавливать широкий спектр оснастки и легко менять её в процессе работы. Имеется три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Инструмент изготовлен из качественных материалов, что гарантирует надежность и долговечность. Антивибрационная система и предохранительная муфта обеспечивают комфортную работу оператора.
Преимущества
- Удобный вертикальный перфоратор с малым весом
- Удобный перфоратор с небольшой массой - производительность и удобство работы
- Достаточная сила удара позволяет быстро выполнять отверстия даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления
- Три режима работы - сверление, сверление с ударом и удар - делают изделие универсальным инструментом широкого применения
- Патрон SDS Plus для установки широкого спектра расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы
- Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе
- Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента
- Небольшой вес и эффективный теплоотвод благодаря корпусу редуктора из магниевого сплава способствуют длительной благоприятной для изделия и неутомительной работе для оператора
- Надежность и долговечность обеспечиваются качественными материалами, точностью изготовления и тщательностью сборки
- Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания
- Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и переноски изделия и сменного инструмента
- Сетевой кабель длиной 4 метра в резиновой изоляции