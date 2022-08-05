Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК, 1250 Вт, 3,5 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК, 1250 Вт, 3,5 Дж
    Арт. 1037940
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК, 1250 Вт, 3,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК, 1250 Вт, 3,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК, 1250 Вт, 3,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК, 1250 Вт, 3,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК, 1250 Вт, 3,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК, 1250 Вт, 3,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК, 1250 Вт, 3,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК, 1250 Вт, 3,5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК, 1250 Вт, 3,5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 1037940
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК оснащен патроном SDS-plus, который позволяет устанавливать широкий спектр оснастки и легко менять её в процессе работы. Имеется три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Инструмент изготовлен из качественных материалов, что гарантирует надежность и долговечность. Антивибрационная система и предохранительная муфта обеспечивают комфортную работу оператора.

        Преимущества

        • Удобный вертикальный перфоратор с малым весом
        • Удобный перфоратор с небольшой массой - производительность и удобство работы
        • Достаточная сила удара позволяет быстро выполнять отверстия даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления
        • Три режима работы - сверление, сверление с ударом и удар - делают изделие универсальным инструментом широкого применения
        • Патрон SDS Plus для установки широкого спектра расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы
        • Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе
        • Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента
        • Небольшой вес и эффективный теплоотвод благодаря корпусу редуктора из магниевого сплава способствуют длительной благоприятной для изделия и неутомительной работе для оператора
        • Надежность и долговечность обеспечиваются качественными материалами, точностью изготовления и тщательностью сборки
        • Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания
        • Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и переноски изделия и сменного инструмента
        • Сетевой кабель длиной 4 метра в резиновой изоляции