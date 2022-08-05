Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК, 1250 Вт, 3,5 Дж

Преимущества

Удобный вертикальный перфоратор с малым весом

Удобный перфоратор с небольшой массой - производительность и удобство работы

Достаточная сила удара позволяет быстро выполнять отверстия даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления

Три режима работы - сверление, сверление с ударом и удар - делают изделие универсальным инструментом широкого применения

Патрон SDS Plus для установки широкого спектра расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы

Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе

Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента

Небольшой вес и эффективный теплоотвод благодаря корпусу редуктора из магниевого сплава способствуют длительной благоприятной для изделия и неутомительной работе для оператора

Надежность и долговечность обеспечиваются качественными материалами, точностью изготовления и тщательностью сборки

Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания

Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и переноски изделия и сменного инструмента

Сетевой кабель длиной 4 метра в резиновой изоляции

Перфоратор Зубр ЗПВ-32-1250 ЭВК оснащен патроном SDS-plus, который позволяет устанавливать широкий спектр оснастки и легко менять её в процессе работы. Имеется три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Инструмент изготовлен из качественных материалов, что гарантирует надежность и долговечность. Антивибрационная система и предохранительная муфта обеспечивают комфортную работу оператора.