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Аэрозоль от клещей Picnic Extreme, 150 мл
190 ₽
Средства против насекомых
    Аэрозоль от клещей Picnic Extreme, 150 мл
    Арт. О00000029334
    Аэрозоль от клещей Picnic Extreme, 150 мл

      Аэрозоль от клещей Picnic Extreme, 150 мл

      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029334

      Характеристики

      Производитель
      		Picnic
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		аэрозоль
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аэрозоль для защиты взрослых от нападения клещей и комаров. Для нанесения только на одежду. Повторную обработку одежды производить через 10-15 суток. 

        Преимущества

        • Двойная и эффективная формула
        • Наносится на одежду и обладает длительным эффектом защиты (до 15 суток)
        • Надежное и универсальное средство для защиты от клещей