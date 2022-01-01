Аэрозоль от клещей Picnic Extreme, 150 мл

Преимущества

Двойная и эффективная формула

Наносится на одежду и обладает длительным эффектом защиты (до 15 суток)

Надежное и универсальное средство для защиты от клещей

Аэрозоль для защиты взрослых от нападения клещей и комаров. Для нанесения только на одежду. Повторную обработку одежды производить через 10-15 суток.