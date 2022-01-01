Аэрозоль от клещей Picnic Extreme, 150 мл
Арт. О00000029334
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|аэрозоль
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Количество, шт
|1
- Аэрозоль для защиты взрослых от нападения клещей и комаров. Для нанесения только на одежду. Повторную обработку одежды производить через 10-15 суток.
Преимущества
- Двойная и эффективная формула
- Наносится на одежду и обладает длительным эффектом защиты (до 15 суток)
- Надежное и универсальное средство для защиты от клещей