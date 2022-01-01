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Picnic Family Спирали 10 шт
90 ₽
Средства против насекомых
    Picnic Family Спирали 10 шт
    Арт. О00000014679
    Picnic Family Спирали 10 шт

      Picnic Family Спирали 10 шт

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
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        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014679

      Характеристики

      Производитель
      		Picnic
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		спирали
      Количество, шт
      		10
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Одно из самых популярных средств для уничтожения летающих насекомых на открытом воздухе. Спирали можно использовать и внутри помещений, палаток, веранд и прочее.

        Преимущества

        • Продукт №1 для защиты от насекомых в Европе (по версии Evromonitor'16)
        • Современное действующее вещество: d-аллетрин
        • Активная формула: защита от комаров, мокрецов, москитов
        • Содержит растительные экстракты
        • Не гаснут под действием лёгкого ветра
        • Экономичны в использовании (время сгорания 1 спирали — 8 часов)
        • В составе действующего вещества натуральные экстракты ромашки, цитронеллы и чайного дерева
        .