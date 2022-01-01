Picnic Family Спирали 10 шт
Арт. О00000014679
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|спирали
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Количество, шт
|10
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- Одно из самых популярных средств для уничтожения летающих насекомых на открытом воздухе. Спирали можно использовать и внутри помещений, палаток, веранд и прочее.
Преимущества
- Продукт №1 для защиты от насекомых в Европе (по версии Evromonitor'16)
- Современное действующее вещество: d-аллетрин
- Активная формула: защита от комаров, мокрецов, москитов
- Содержит растительные экстракты
- Не гаснут под действием лёгкого ветра
- Экономичны в использовании (время сгорания 1 спирали — 8 часов)
- В составе действующего вещества натуральные экстракты ромашки, цитронеллы и чайного дерева