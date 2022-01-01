Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Picnic Super Аэрозоль от клещей 150мл
144 ₽
Средства против насекомых
    Picnic Super Аэрозоль от клещей 150мл
    Арт. О00000014680
    Picnic Super Аэрозоль от клещей 150мл

      Picnic Super Аэрозоль от клещей 150мл

      144 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014680

      Характеристики

      Производитель
      		Picnic
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		аэрозоль
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      144 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
      275 ₽
      5.0
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
      Фонарь многофункциональный Sturm LED 4050-03-2X ( два магнита)
      360 ₽
      5.0
      Фонарь многофункциональный Sturm LED 4050-03-2X ( два магнита)
      Picnic Family Спирали 10 шт
      90 ₽
      Picnic Family Спирали 10 шт
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Фонарь налобный E300280603 Energizer HL Vision HD + with 3xAAA, tray
      1 720 ₽
      Фонарь налобный E300280603 Energizer HL Vision HD + with 3xAAA, tray
      Масло для 2-х тактных двигателей Husqvarna 5878085-01, HP, 0.1 л
      339 ₽
      Масло для 2-х тактных двигателей Husqvarna 5878085-01, HP, 0.1 л
      Масло смазочное ЯХЗ д/цепей 1л.
      Нет в наличии
      Масло смазочное ЯХЗ д/цепей 1л.
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Единственный в России продукт, который защищает от боррелиоза, клещевого энцефалита и конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ).

        Преимущества

        • Двойная и эффективная формула: имипротрин (0,16%), альфациперметрин (0,2%)
        • Наносится на одежду и обладает длительным эффектом защиты (до 15 суток)
        • Надежное и универсальное средство для защиты от клещей