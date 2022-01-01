Picnic Super Аэрозоль от клещей 150мл
Арт. О00000014680
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|аэрозоль
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Количество, шт
|1
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- Единственный в России продукт, который защищает от боррелиоза, клещевого энцефалита и конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ).
Преимущества
- Двойная и эффективная формула: имипротрин (0,16%), альфациперметрин (0,2%)
- Наносится на одежду и обладает длительным эффектом защиты (до 15 суток)
- Надежное и универсальное средство для защиты от клещей