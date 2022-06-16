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Пика Вихрь (250 мм, SDS-Plus)
5.0
2
Найти аналог
Пики
    Пика Вихрь (250 мм, SDS-Plus)
    Арт. О00000013436
    5.0
    2
    Пика Вихрь (250 мм, SDS-Plus)

      Пика Вихрь (250 мм, SDS-Plus)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013436
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пика ВИХРЬ 250мм SDS-Plus применяется в строительстве и ремонтных работах, подходит для долбления по бетону, природному камню, каменной кладке. Инструмент совместим в виде насадки с отбойными молотками и перфораторами с типом крепления SDS-plus.

        Преимущества

        • Благодаря специальной обработке и закалке пика обладает хорошей стойкостью и служит долго
        • Изготовлены из конструкционной легированной стали 40Х, закалены
        • Имеют хвостовик SDS-Plus