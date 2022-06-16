Пика Вихрь (250 мм, SDS-Plus)

Пика ВИХРЬ 250мм SDS-Plus применяется в строительстве и ремонтных работах, подходит для долбления по бетону, природному камню, каменной кладке. Инструмент совместим в виде насадки с отбойными молотками и перфораторами с типом крепления SDS-plus.

Преимущества