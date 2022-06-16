Пика Вихрь (250 мм, SDS-Plus)
Арт. О00000013436
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип хвостовика
|SDS-Plus
|
Длина, мм
|250
- Пика ВИХРЬ 250мм SDS-Plus применяется в строительстве и ремонтных работах, подходит для долбления по бетону, природному камню, каменной кладке. Инструмент совместим в виде насадки с отбойными молотками и перфораторами с типом крепления SDS-plus.
Преимущества
- Благодаря специальной обработке и закалке пика обладает хорошей стойкостью и служит долго
- Изготовлены из конструкционной легированной стали 40Х, закалены
- Имеют хвостовик SDS-Plus