Пика П11 Ч

Пика П-11 Ч к отбойному молотку изготовлена с соблюдением строгой прямолинейности и с использованием поперечно-клиновой прокатки, что обеспечивает ее длительную эксплуатацию и высокую производительность. Хорошо подходит для работы с мерзлым грунтом, асфальтовым покрытием, кирпичом. Пика П-11 Ч применяется с пневматическими отбойными молотками МО-2К, МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б, Б-3. Особенности и преимущества:Пика П-11 Ч выполнена из высококачественной стали, что гарантирует длительных срок их использования.