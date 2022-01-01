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Пика П11 Ч
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Пики
    Пика П11 Ч
    Арт. X1350115
    Пика П11 Ч

      Пика П11 Ч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350115

      Характеристики

      Длина, мм
      		320
      Материал
      		сталь
      Подходящий инструмент
      		для отбойных молотков
      Форма наконечника
      		пика
      Вес, кг
      		1.05
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пика П-11 Ч к отбойному молотку изготовлена с соблюдением строгой прямолинейности и с использованием поперечно-клиновой прокатки, что обеспечивает ее длительную эксплуатацию и высокую производительность. Хорошо подходит для работы с мерзлым грунтом, асфальтовым покрытием, кирпичом. Пика П-11 Ч применяется с пневматическими отбойными молотками МО-2К, МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б, Б-3. Особенности и преимущества:Пика П-11 Ч выполнена из высококачественной стали, что гарантирует длительных срок их использования.