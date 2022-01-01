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Пила аккумуляторная дисковая Metabo KS 18 LTX 57
67 699 ₽
Аккумуляторные циркулярные пилы
    Пила аккумуляторная дисковая Metabo KS 18 LTX 57
    Арт. О00000021867
    Пила аккумуляторная дисковая Metabo KS 18 LTX 57
    Пила аккумуляторная дисковая Metabo KS 18 LTX 57
    Пила аккумуляторная дисковая Metabo KS 18 LTX 57
    Пила аккумуляторная дисковая Metabo KS 18 LTX 57
      Пила аккумуляторная дисковая Metabo KS 18 LTX 57
      Пила аккумуляторная дисковая Metabo KS 18 LTX 57
      Пила аккумуляторная дисковая Metabo KS 18 LTX 57
      Пила аккумуляторная дисковая Metabo KS 18 LTX 57

      Пила аккумуляторная дисковая Metabo KS 18 LTX 57

      67 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000021867

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		1
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики

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      67 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дисковая пила Metabo KS 18 LTX 57 + 1 Li-Powerх 4 Ач + ЗУ ASC30-36 T03480 помогает резать древесину и древесные композиты. Благодаря работе от аккумулятора более универсальна в использовании. На защитном кожухе находится патрубок пылеотвода для поддержания чистоты в зоне распила. Модель работает от аккумуляторного блока LiHD, который гарантирует невероятно высокую мощность, продолжительное время работы и длительный срок эксплуатации.

        Преимущества

        • Инструмент для универсального применения на стройплощадке
        • Алюминиевая опорная плита устанавливается непосредственно на направляющие Metabo или других производителей
        • Тормоз выбега - для быстрой останавки пильного полотна и повышения безопасности
        • Точные криволинейные пропилы под углом до 50°, с практичной точкой фиксации на 45°
        • Хорошо просматриваемый индикатор реза - для распила по разметке
        • Рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip - для надежного удержания Metabo KS 18 LTX 57 T03480 и комфортной работы
        • Можно подключать универсальный пылесос - для сохранения чистоты рабочего места
        • Аккумуляторный блок имеет индикацию уровня заряда