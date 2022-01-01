Пила аккумуляторная дисковая Metabo KS 18 LTX 57

Преимущества

Инструмент для универсального применения на стройплощадке

Алюминиевая опорная плита устанавливается непосредственно на направляющие Metabo или других производителей

Тормоз выбега - для быстрой останавки пильного полотна и повышения безопасности

Точные криволинейные пропилы под углом до 50°, с практичной точкой фиксации на 45°

Хорошо просматриваемый индикатор реза - для распила по разметке

Рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip - для надежного удержания Metabo KS 18 LTX 57 T03480 и комфортной работы

Можно подключать универсальный пылесос - для сохранения чистоты рабочего места

Аккумуляторный блок имеет индикацию уровня заряда

Аккумуляторная дисковая пила Metabo KS 18 LTX 57 + 1 Li-Powerх 4 Ач + ЗУ ASC30-36 T03480 помогает резать древесину и древесные композиты. Благодаря работе от аккумулятора более универсальна в использовании. На защитном кожухе находится патрубок пылеотвода для поддержания чистоты в зоне распила. Модель работает от аккумуляторного блока LiHD, который гарантирует невероятно высокую мощность, продолжительное время работы и длительный срок эксплуатации.