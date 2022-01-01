Пила аккумуляторная дисковая Metabo KS 18 LTX 57
Арт. О00000021867
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество аккумуляторов в комплекте
|1
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Напряжение аккумулятора, В
|18
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- Аккумуляторная дисковая пила Metabo KS 18 LTX 57 + 1 Li-Powerх 4 Ач + ЗУ ASC30-36 T03480 помогает резать древесину и древесные композиты. Благодаря работе от аккумулятора более универсальна в использовании. На защитном кожухе находится патрубок пылеотвода для поддержания чистоты в зоне распила. Модель работает от аккумуляторного блока LiHD, который гарантирует невероятно высокую мощность, продолжительное время работы и длительный срок эксплуатации.
Преимущества
- Инструмент для универсального применения на стройплощадке
- Алюминиевая опорная плита устанавливается непосредственно на направляющие Metabo или других производителей
- Тормоз выбега - для быстрой останавки пильного полотна и повышения безопасности
- Точные криволинейные пропилы под углом до 50°, с практичной точкой фиксации на 45°
- Хорошо просматриваемый индикатор реза - для распила по разметке
- Рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip - для надежного удержания Metabo KS 18 LTX 57 T03480 и комфортной работы
- Можно подключать универсальный пылесос - для сохранения чистоты рабочего места
- Аккумуляторный блок имеет индикацию уровня заряда