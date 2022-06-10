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Пила аккумуляторная цепная Husqvarna 120 i-12" 9670982-01
5.0
2
30 899 ₽
33 990 ₽
Аккумуляторные цепные пилы
  • Персональная скидка
Пила аккумуляторная цепная Husqvarna 120 i-12" 9670982-01
Арт. О00000004961
5.0
2
Пила аккумуляторная цепная Husqvarna 120 i-12" 9670982-01
Пила аккумуляторная цепная Husqvarna 120 i-12" 9670982-01
Пила аккумуляторная цепная Husqvarna 120 i-12" 9670982-01
  • Персональная скидка
Пила аккумуляторная цепная Husqvarna 120 i-12" 9670982-01
Пила аккумуляторная цепная Husqvarna 120 i-12" 9670982-01
Пила аккумуляторная цепная Husqvarna 120 i-12" 9670982-01

Пила аккумуляторная цепная Husqvarna 120 i-12" 9670982-01

Дарим скидки за
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  • -3 091 ₽
30 899 ₽
33 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000004961
5.0
2

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Длина шины, дюйм
12
Класс товара
профессиональный
Количество звеньев, шт
45
Напряжение аккумулятора, В
36
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 091 ₽
30 899 ₽
33 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная пила Husqvarna 120i 12" 9670982-01 создана для работы в саду. Отличается тихой работой. Часто используется для распила дров, спила деревьев, обрезки веток. Оснащена системой быстрого натяжения цепи и цепным тормозом для безопасного использования. Масляный бачок имеет откидную крышку

    Преимущества

    • Эффективный бесщеточный двигатель BLDC
    • Нажатие кнопки "savE" приведет к увеличению времени работы без подзарядки
    • Простое понятное управление инструмента - с работой справится даже новичок
    • Цепной тормоз
    • Защита руки
    • Безинструментальное натяжение цепи
    • Легко открываемая откидная крышка масляного бака
    • Li-Ion аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазряда
    • Отсутствие токсичных выхлопов
    • Тихая работа аккумуляторной пилы Husqvarna 120i 12" 9670982-01
    • Независимость от электрической сети
    • Аккумулятор подходит ко всем портативным аккумуляторным инструментам Husqvarna
    Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!