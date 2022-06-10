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Пила аккумуляторная цепная Husqvarna 120 i-12" 9670982-01
Арт. О00000004961
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Длина шины, дюйм
|12
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Класс товара
|профессиональный
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Количество звеньев, шт
|45
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Напряжение аккумулятора, В
|36
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- Аккумуляторная пила Husqvarna 120i 12" 9670982-01 создана для работы в саду. Отличается тихой работой. Часто используется для распила дров, спила деревьев, обрезки веток. Оснащена системой быстрого натяжения цепи и цепным тормозом для безопасного использования. Масляный бачок имеет откидную крышку
Преимущества
- Эффективный бесщеточный двигатель BLDC
- Нажатие кнопки "savE" приведет к увеличению времени работы без подзарядки
- Простое понятное управление инструмента - с работой справится даже новичок
- Цепной тормоз
- Защита руки
- Безинструментальное натяжение цепи
- Легко открываемая откидная крышка масляного бака
- Li-Ion аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазряда
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Тихая работа аккумуляторной пилы Husqvarna 120i 12" 9670982-01
- Независимость от электрической сети
- Аккумулятор подходит ко всем портативным аккумуляторным инструментам Husqvarna