Пила аккумуляторная цепная Husqvarna 120 i-12" 9670982-01

Преимущества

Эффективный бесщеточный двигатель BLDC

Нажатие кнопки "savE" приведет к увеличению времени работы без подзарядки

Простое понятное управление инструмента - с работой справится даже новичок

Цепной тормоз

Защита руки

Безинструментальное натяжение цепи

Легко открываемая откидная крышка масляного бака

Li-Ion аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазряда

Отсутствие токсичных выхлопов

Тихая работа аккумуляторной пилы Husqvarna 120i 12" 9670982-01

Независимость от электрической сети

Аккумулятор подходит ко всем портативным аккумуляторным инструментам Husqvarna

Аккумуляторная пила Husqvarna 120i 12" 9670982-01 создана для работы в саду. Отличается тихой работой. Часто используется для распила дров, спила деревьев, обрезки веток. Оснащена системой быстрого натяжения цепи и цепным тормозом для безопасного использования. Масляный бачок имеет откидную крышку