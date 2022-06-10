Преимущества

Эффективный бесщеточный двигатель BLDC

Нажатие кнопки "savE" приведет к увеличению времени работы без подзарядки

Простое понятное управление инструмента - с работой справится даже новичок

Цепной тормоз

Безинструментальное натяжение цепи

Легко открываемая откидная крышка масляного бака

Li-Ion аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазряда

Отсутствие токсичных выхлопов

Тихая работа Husqvarna 330i-12" 9678937-12

Независимость от электрической сети

Аккумулятор подходит ко всем портативным аккумуляторным инструментам Husqvarna

Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 330i-12" 9678937-12 идеально подходит для садовников, плотников. Долговечный бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент при небольшом потреблении энергии, что в сочетании с аккумулятором 36 В гарантирует длительную работу на одном заряде. За безопасность работ отвечает цепной тормоз, который активируется силами инерции. Режим энергосбережения savE способствует увеличению длительности работы на одной зарядке аккумулятора