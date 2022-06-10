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Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 330i-12" 9678937-12
5.0
2
41 609 ₽
48 990 ₽
Аккумуляторные цепные пилы
  • Персональная скидка
Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 330i-12" 9678937-12
Арт. О00000004962
5.0
2
Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 330i-12" 9678937-12
  • Персональная скидка

Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 330i-12" 9678937-12

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -7 381 ₽
41 609 ₽
48 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000004962
5.0
2

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Швеция
Родина бренда
Швеция
Длина шины, дюйм
12
Класс товара
бытовой
Количество звеньев, шт
45
Напряжение аккумулятора, В
36
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -7 381 ₽
41 609 ₽
48 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 330i-12" 9678937-12 идеально подходит для садовников, плотников. Долговечный бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент при небольшом потреблении энергии, что в сочетании с аккумулятором 36 В гарантирует длительную работу на одном заряде. За безопасность работ отвечает цепной тормоз, который активируется силами инерции. Режим энергосбережения savE способствует увеличению длительности работы на одной зарядке аккумулятора

    Преимущества

    • Эффективный бесщеточный двигатель BLDC
    • Нажатие кнопки "savE" приведет к увеличению времени работы без подзарядки
    • Простое понятное управление инструмента - с работой справится даже новичок
    • Цепной тормоз
    • Безинструментальное натяжение цепи
    • Легко открываемая откидная крышка масляного бака
    • Li-Ion аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазряда
    • Отсутствие токсичных выхлопов
    • Тихая работа Husqvarna 330i-12" 9678937-12
    • Независимость от электрической сети
    • Аккумулятор подходит ко всем портативным аккумуляторным инструментам Husqvarna