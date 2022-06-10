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Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 330i-12" 9678937-12
Арт. О00000004962
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Длина шины, дюйм
|12
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|45
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Напряжение аккумулятора, В
|36
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- Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 330i-12" 9678937-12 идеально подходит для садовников, плотников. Долговечный бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент при небольшом потреблении энергии, что в сочетании с аккумулятором 36 В гарантирует длительную работу на одном заряде. За безопасность работ отвечает цепной тормоз, который активируется силами инерции. Режим энергосбережения savE способствует увеличению длительности работы на одной зарядке аккумулятора
Преимущества
- Эффективный бесщеточный двигатель BLDC
- Нажатие кнопки "savE" приведет к увеличению времени работы без подзарядки
- Простое понятное управление инструмента - с работой справится даже новичок
- Цепной тормоз
- Безинструментальное натяжение цепи
- Легко открываемая откидная крышка масляного бака
- Li-Ion аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазряда
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Тихая работа Husqvarna 330i-12" 9678937-12
- Независимость от электрической сети
- Аккумулятор подходит ко всем портативным аккумуляторным инструментам Husqvarna