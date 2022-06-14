Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 120 C-BQ Set 12540115818
Арт. X19039572
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|12
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|64
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Напряжение аккумулятора, В
|36
- Невероятно лёгкая аккумуляторная мотопила для ухода за садом и участком, а также распиловки дров. С системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super. Пильная цепь 1/4"-для ровного реза и великолепной производительности. Необычайно тихая мотопила, не требуются средства защиты слуха. Двигатель EC отличается компактными размерами и повышенной износостойкостью. Предохраняет от чрезмерного износа аккумулятора, что позволяет значительно увеличить срок его службы.
Преимущества
- Малый вес
- Задняя рукоятка с мягким покрытием
- Защита от перегрузки двигателя
- Устройство быстрого натяжения цепи
- Цепной тормоз QuiscStop Super
- Высокая производительность
- Низкий уровень шума