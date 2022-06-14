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Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 120 C-BQ Set 12540115818
4.3
3
Найти аналог
Аккумуляторные цепные пилы
    Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 120 C-BQ Set 12540115818
    Арт. X19039572
    4.3
    3
    Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 120 C-BQ Set 12540115818
    Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 120 C-BQ Set 12540115818
      Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 120 C-BQ Set 12540115818
      Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 120 C-BQ Set 12540115818

      Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 120 C-BQ Set 12540115818

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19039572
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		12
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		64
      Напряжение аккумулятора, В
      		36
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Невероятно лёгкая аккумуляторная мотопила для ухода за садом и участком, а также распиловки дров. С системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super. Пильная цепь 1/4"-для ровного реза и великолепной производительности. Необычайно тихая мотопила, не требуются средства защиты слуха. Двигатель EC отличается компактными размерами и повышенной износостойкостью. Предохраняет от чрезмерного износа аккумулятора, что позволяет значительно увеличить срок его службы.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Задняя рукоятка с мягким покрытием
        • Защита от перегрузки двигателя
        • Устройство быстрого натяжения цепи
        • Цепной тормоз QuiscStop Super
        • Высокая производительность
        • Низкий уровень шума