Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 120 C-BQ Set 12540115818

Преимущества

Малый вес

Задняя рукоятка с мягким покрытием

Защита от перегрузки двигателя

Устройство быстрого натяжения цепи

Цепной тормоз QuiscStop Super

Высокая производительность

Низкий уровень шума

Невероятно лёгкая аккумуляторная мотопила для ухода за садом и участком, а также распиловки дров. С системой быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super. Пильная цепь 1/4"-для ровного реза и великолепной производительности. Необычайно тихая мотопила, не требуются средства защиты слуха. Двигатель EC отличается компактными размерами и повышенной износостойкостью. Предохраняет от чрезмерного износа аккумулятора, что позволяет значительно увеличить срок его службы.