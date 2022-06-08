Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 160 CBQ 12502000065
Арт. X19039543
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина шины, дюйм
|12
|
Класс товара
|профессиональный
|
Количество звеньев, шт
|44
С этим товаром смотрят
- Аккумуляторная пила Stihl MSA 160 C-BQ 12" 12502000065 - мобильный инструмент для работы в местах отсутствия электропитания и нормированного уровня шума. Может применяться для распиловки дров, спиливании сучков и ухода за садом. Небольшой вес, безинструментальная регулировка натяжения цепи, компактность и низкий уровень вибрации - это лишь малая часть достоинств этой модели. Пила, помимо инерционного тормоза цепи, имеет дополнительную систему торможения QuickStop Super, что обеспечивает высокий уровень безопасности при работе.
Преимущества
- Эргономичные рукоятки с мягкими накладками - для комфортной и неутомительной работы в любом положении
- Износостойкий двигатель ЕС
- Простота контроля уровня масла за счет прозрачности масляного бака и открываемой без инструмента пробки
- Первая аккумуляторная пила от компании Stihl с первоклассной производительностью
- Аккумуляторный инструмент не загрязняет окружающую среду и удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания
- Возможность работать в закрытых помещениях
- Небольшой вес
- Рекомендованный аккумулятор AP 160