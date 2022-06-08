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Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 160 CBQ 12502000065
4.5
2
35 990 ₽
Аккумуляторные цепные пилы
    Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 160 CBQ 12502000065
    Арт. X19039543
    4.5
    2
    Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 160 CBQ 12502000065
    Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 160 CBQ 12502000065
    Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 160 CBQ 12502000065
    Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 160 CBQ 12502000065
      Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 160 CBQ 12502000065
      Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 160 CBQ 12502000065
      Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 160 CBQ 12502000065
      Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 160 CBQ 12502000065

      Аккумуляторная цепная пила Stihl MSA 160 CBQ 12502000065

      35 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X19039543
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		12
      Класс товара
      		профессиональный
      Количество звеньев, шт
      		44
      Все характеристики
      35 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная пила Stihl MSA 160 C-BQ 12" 12502000065 - мобильный инструмент для работы в местах отсутствия электропитания и нормированного уровня шума. Может применяться для распиловки дров, спиливании сучков и ухода за садом. Небольшой вес, безинструментальная регулировка натяжения цепи, компактность и низкий уровень вибрации - это лишь малая часть достоинств этой модели. Пила, помимо инерционного тормоза цепи, имеет дополнительную систему торможения QuickStop Super, что обеспечивает высокий уровень безопасности при работе.

        Преимущества

        • Эргономичные рукоятки с мягкими накладками - для комфортной и неутомительной работы в любом положении
        • Износостойкий двигатель ЕС
        • Простота контроля уровня масла за счет прозрачности масляного бака и открываемой без инструмента пробки
        • Первая аккумуляторная пила от компании Stihl с первоклассной производительностью
        • Аккумуляторный инструмент не загрязняет окружающую среду и удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания
        • Возможность работать в закрытых помещениях
        • Небольшой вес
        • Рекомендованный аккумулятор AP 160
        Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят.