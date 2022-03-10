Аллигаторная пила DeWalt DWE 399
Арт. Х1217027
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|230
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- Аллигаторная пила DeWalt DWE 399 оснащена надёжным и мощным двигателем, что позволяет выполнять самые тяжелые работы. Инструмент предназначен для резания пористого бетона (газобетон, шлакобетон, пенобетон) и гипсокартона. Главная особенность данной пилы в том, что она имеет встречное движение двух полотен, благодаря чему обеспечивается высокая скорость резания и устойчивость заготовки при обработке.
Преимущества
- Длина полотна - 430 мм
- Надежный и мощный электродвигатель - для самых тяжелых работ
- Встречное движение двух долговечных полотен - для высокой скорости резания и устойчивости заготовки при обработке
- Долгий срок службы пилы благодаря пылезащищенным редуктору и подшипникам
- Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает легкий вес и превосходную прочность
- Блокировка выключателя обеспечивает защиту от случайного включения
- Простая и удобная система быстрой смены полотен со встроенным в корпус гнездом для хранения ключа
- Прорезиненные задняя и передняя рукоятки для удобного захвата и снижения усталости пользователя