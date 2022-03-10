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Аллигаторная пила DeWalt DWE 399
5.0
5
Найти аналог
Сетевые сабельные пилы
    Аллигаторная пила DeWalt DWE 399
    Арт. Х1217027
    5.0
    5
    Аллигаторная пила DeWalt DWE 399
    Аллигаторная пила DeWalt DWE 399
    Аллигаторная пила DeWalt DWE 399
    Аллигаторная пила DeWalt DWE 399
    Аллигаторная пила DeWalt DWE 399
    Аллигаторная пила DeWalt DWE 399
      Аллигаторная пила DeWalt DWE 399
      Аллигаторная пила DeWalt DWE 399
      Аллигаторная пила DeWalt DWE 399
      Аллигаторная пила DeWalt DWE 399
      Аллигаторная пила DeWalt DWE 399
      Аллигаторная пила DeWalt DWE 399

      Аллигаторная пила DeWalt DWE 399

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1217027
      5.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аллигаторная пила DeWalt DWE 399 оснащена надёжным и мощным двигателем, что позволяет выполнять самые тяжелые работы. Инструмент предназначен для резания пористого бетона (газобетон, шлакобетон, пенобетон) и гипсокартона. Главная особенность данной пилы в том, что она имеет встречное движение двух полотен, благодаря чему обеспечивается высокая скорость резания и устойчивость заготовки при обработке.

        Преимущества 

        • Длина полотна - 430 мм
        • Надежный и мощный электродвигатель - для  самых тяжелых работ
        • Встречное движение двух долговечных полотен - для высокой скорости резания и устойчивости заготовки при обработке
        • Долгий срок службы пилы благодаря пылезащищенным редуктору и подшипникам
        • Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает легкий вес и превосходную прочность
        • Блокировка выключателя обеспечивает защиту от случайного включения
        • Простая и удобная система быстрой смены полотен со встроенным в корпус гнездом для хранения ключа
        • Прорезиненные задняя и передняя рукоятки для удобного захвата и снижения усталости пользователя