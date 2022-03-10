Преимущества

Длина полотна - 430 мм

Надежный и мощный электродвигатель - для самых тяжелых работ

Встречное движение двух долговечных полотен - для высокой скорости резания и устойчивости заготовки при обработке

Долгий срок службы пилы благодаря пылезащищенным редуктору и подшипникам

Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает легкий вес и превосходную прочность

Блокировка выключателя обеспечивает защиту от случайного включения

Простая и удобная система быстрой смены полотен со встроенным в корпус гнездом для хранения ключа

Прорезиненные задняя и передняя рукоятки для удобного захвата и снижения усталости пользователя

Аллигаторная пила DeWalt DWE 399 оснащена надёжным и мощным двигателем, что позволяет выполнять самые тяжелые работы. Инструмент предназначен для резания пористого бетона (газобетон, шлакобетон, пенобетон) и гипсокартона. Главная особенность данной пилы в том, что она имеет встречное движение двух полотен, благодаря чему обеспечивается высокая скорость резания и устойчивость заготовки при обработке.