Преимущества

Две рукоятки с изолированными поверхностями - для комфортного и надежного удержания погружной пилы Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000 при работе

Рабочую скорость можно регулировать в пределах от 3600 до 6250 оборотов в минуту - для точной работы с различными материалами

Постоянное поддержание оборотов даже под нагрузкой

Двигатель защищен от перегрузок - для исправной работы инструмента на протяжение всего срока службы

Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск

Клавиша пуска заблокирована от случайного включения - для большей безопасности оператора

Возможность погружения в центре заготовки

Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000 - это инструмент, сконструированный для профессионального использования. Область применения - выполнение пильных операций в дереве, пластике и легких стройматериалах. Регулируемые скорость и глубина пропила, а также возможность пиления под углом - все это для более качественного выполнения поставленной задачи.