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Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
5.0
2
70 600 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
    Арт. Х1271587
    5.0
    2
    Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
    Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
    Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
    Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
    Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
    Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
    Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
    Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
      Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
      Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
      Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
      Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
      Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
      Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
      Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
      Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000

      Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000

      70 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1271587
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1400
      Все характеристики
      70 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000 - это инструмент, сконструированный для профессионального использования. Область применения - выполнение пильных операций в дереве, пластике и легких стройматериалах. Регулируемые скорость и глубина пропила, а также возможность пиления под углом - все это для более качественного выполнения поставленной задачи.

        Преимущества

        • Две рукоятки с изолированными поверхностями - для комфортного и надежного удержания погружной пилы Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000 при работе
        • Рабочую скорость можно регулировать в пределах от 3600 до 6250 оборотов в минуту - для точной работы с различными материалами
        • Постоянное поддержание оборотов даже под нагрузкой
        • Двигатель защищен от перегрузок - для исправной работы инструмента на протяжение всего срока службы
        • Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск
        • Клавиша пуска заблокирована от случайного включения - для большей безопасности оператора
        • Возможность погружения в центре заготовки