Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000
Арт. Х1271587
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1400
- Циркулярная пила Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000 - это инструмент, сконструированный для профессионального использования. Область применения - выполнение пильных операций в дереве, пластике и легких стройматериалах. Регулируемые скорость и глубина пропила, а также возможность пиления под углом - все это для более качественного выполнения поставленной задачи.
Преимущества
- Две рукоятки с изолированными поверхностями - для комфортного и надежного удержания погружной пилы Bosch GKT 55 GCE 0.601.675.000 при работе
- Рабочую скорость можно регулировать в пределах от 3600 до 6250 оборотов в минуту - для точной работы с различными материалами
- Постоянное поддержание оборотов даже под нагрузкой
- Двигатель защищен от перегрузок - для исправной работы инструмента на протяжение всего срока службы
- Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск
- Клавиша пуска заблокирована от случайного включения - для большей безопасности оператора
- Возможность погружения в центре заготовки