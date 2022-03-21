Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
Арт. Х1217025
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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- Пила BOSCH PSA 700 E 06033a7020 обладает мощностью 710 Вт и используется для работы с древесиной, пластмассами и металлом. Это высокопроизводительный инструмент, который легко делает пропил в заготовках из дерева толщиной 150 мм. Максимальная толщина стали, с которой возможна работа электроножовкой BOSCH PSA 700 E – 10 мм. Основным достоинством сабельной пилы является ее малый вес, который упрощает не только эксплуатацию, но и транспортировку инструмента. Также пила хорошо сбалансирована, а ее рукоятка имеет резиновые накладки, что обеспечивает комфорт при работе. На холостом ходу способна выдавать до 2700 оборотов в минуту. Внутренние части надежно защищены корпусом. Оснащение системой SDS значительно упрощает замену пильных полотен. В Интернет-магазине “Бигам” пилу BOSCH PSA 700 E можно купить с доставкой в любой город.
Преимущества сабельной пилы BOSCH PSA 700 E
- Малый вес
- Высокая производительность
- Быстрая замена полотен благодаря системе SDS
- Совместимость с любыми полотнами с S-образными хвостовиками
- Прорезиненная рукоятка
- Сбалансированный ударопрочный корпус