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Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
5.0
5
8 609 ₽
11 650 ₽
Сетевые сабельные пилы
    Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
    Арт. Х1217025
    5.0
    5
    Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
    Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
    Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
    Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
    Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
    Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
    Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
    Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
    Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
      Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
      Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
      Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
      Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
      Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
      Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
      Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
      Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020
      Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020

      Сабельная пила Bosch PSA 700 E 0.603.3A7.020

      • -3 041 ₽
      8 609 ₽
      11 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1217025
      5.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -3 041 ₽
      8 609 ₽
      11 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пила BOSCH PSA 700 E 06033a7020 обладает мощностью 710 Вт и используется для работы с древесиной, пластмассами и металлом. Это высокопроизводительный инструмент, который легко делает пропил в заготовках из дерева толщиной 150 мм. Максимальная толщина стали, с которой возможна работа электроножовкой BOSCH PSA 700 E – 10 мм. Основным достоинством сабельной пилы является ее малый вес, который упрощает не только эксплуатацию, но и транспортировку инструмента. Также пила хорошо сбалансирована, а ее рукоятка имеет резиновые накладки, что обеспечивает комфорт при работе. На холостом ходу способна выдавать до 2700 оборотов в минуту. Внутренние части надежно защищены корпусом. Оснащение системой SDS значительно упрощает замену пильных полотен. В Интернет-магазине “Бигам” пилу BOSCH PSA 700 E можно купить с доставкой в любой город.

        Преимущества сабельной пилы BOSCH PSA 700 E

        • Малый вес
        • Высокая производительность
        • Быстрая замена полотен благодаря системе SDS
        • Совместимость с любыми полотнами с S-образными хвостовиками
        • Прорезиненная рукоятка
        • Сбалансированный ударопрочный корпус