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Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
  • Новинка
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Арт. О00000033015
5.0
2
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
  • Новинка
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516
Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516

Пила цепная бензиновая Denzel DGS-4516

Найти аналог
Нет в наличии
24 месяца гарантии
Арт. О00000033015
5.0
2

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Вес, кг
8.7
Праймер
Да
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
24 месяца гарантии
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая цепная пила Denzel DGS-4516 подходит для обрезки сучьев, распиливания твердой и мягкой древесины

    Преимущества

    • Мощный и экономичный двигатель Denzel серии Garden Line
    • Надежный механизм сцепления
    • Свеча зажигания Bosch
    • Антивибрационная система
    • Тормоз цепи
    • Помпа подкачки топлива (праймер)
    • Быстрый доступ к воздушному фильтру и свече зажигания
    • Блокировка от случайного запуска
    • Регулируемая система смазки цепи
    • Стальной зубчатый упор