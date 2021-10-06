Пила цепная бензиновая Сибртех ПЦБ-5850
Арт. О00000033018
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|7
|
Праймер
|Да
- Бензиновая цепная пила "Сибртех" предназначена для распиловки древесины различных пород
Преимущества
- Мощный и экономичный двигатель
- Надежный механизм сцепления
- Антивибрационная система
- Тормоз цепи
- Помпа подкачки топлива (праймер)
- Блокировка от случайного запуска
- Регулируемая система смазки цепи
- Стальной зубчатый упор