Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные цепные пилы
    Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    Арт. О00000003390
    5.0
    2
    Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
      Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
      Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
      Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
      Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
      Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
      Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
      Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
      Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
      Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
      Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте

      Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000003390
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		12
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		45
      Напряжение аккумулятора, В
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Цепная аккумуляторная пила PATRIOT СS 402XL 220201402 с бесщеточным двигателем отличается высокой производительностью и долговечностью. Имеет Li-Ion аккумулятор напряжением 40 Вольт со светодиодным индикатором степени заряда. Смазка цепи осуществляется автоматически. Модель отличается легким и удобным натяжением цепи без использования инструмента. Защитный тормоз цепи обеспечивает безопасность оператора. Удобная дополнительная ручка на амортизаторах обеспечивает комфорт при работе

        Преимущества

        • Раздельная система регулировки натяжения цепи (регулировка натяжения цепи и фиксация шины с цепью происходит с помощью двух раздельных мощных маховиков) без использования инструментов
        • Инерционный тормоз цепи - безопасность оператора
        • Пильная гарнитура от специализированного производителя Oregon
        • Цепь Oregon - низкая отдача и вибрация
        • Широкая клавиша управления
        • Смазка цепи осуществляется автоматически
        • Прорезиненная основная рукоятка обеспечивает надежное удержание PATRIOT СS 402XL 220201402
        • Удобная верхняя ручка на амортизаторах - комфортная работа
        • Отсутствие выхлопов благодаря работе на аккумуляторе
        • Индукционный мотор постоянного тока, без щеточного узла с увеличенным КПД и крутящим моментом имеет продолжительный срок службы