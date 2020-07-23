Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте

Преимущества

Раздельная система регулировки натяжения цепи (регулировка натяжения цепи и фиксация шины с цепью происходит с помощью двух раздельных мощных маховиков) без использования инструментов

Инерционный тормоз цепи - безопасность оператора

Пильная гарнитура от специализированного производителя Oregon

Цепь Oregon - низкая отдача и вибрация

Широкая клавиша управления

Смазка цепи осуществляется автоматически

Прорезиненная основная рукоятка обеспечивает надежное удержание PATRIOT СS 402XL 220201402

Удобная верхняя ручка на амортизаторах - комфортная работа

Отсутствие выхлопов благодаря работе на аккумуляторе

Индукционный мотор постоянного тока, без щеточного узла с увеличенным КПД и крутящим моментом имеет продолжительный срок службы

Цепная аккумуляторная пила PATRIOT СS 402XL 220201402 с бесщеточным двигателем отличается высокой производительностью и долговечностью. Имеет Li-Ion аккумулятор напряжением 40 Вольт со светодиодным индикатором степени заряда. Смазка цепи осуществляется автоматически. Модель отличается легким и удобным натяжением цепи без использования инструмента. Защитный тормоз цепи обеспечивает безопасность оператора. Удобная дополнительная ручка на амортизаторах обеспечивает комфорт при работе