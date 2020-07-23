Аккумуляторная цепная пила Patriot CS 402XL, аккумулятор и ЗУ в комплекте
Арт. О00000003390
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина шины, дюйм
|12
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|45
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Напряжение аккумулятора, В
|40
- Цепная аккумуляторная пила PATRIOT СS 402XL 220201402 с бесщеточным двигателем отличается высокой производительностью и долговечностью. Имеет Li-Ion аккумулятор напряжением 40 Вольт со светодиодным индикатором степени заряда. Смазка цепи осуществляется автоматически. Модель отличается легким и удобным натяжением цепи без использования инструмента. Защитный тормоз цепи обеспечивает безопасность оператора. Удобная дополнительная ручка на амортизаторах обеспечивает комфорт при работе
Преимущества
- Раздельная система регулировки натяжения цепи (регулировка натяжения цепи и фиксация шины с цепью происходит с помощью двух раздельных мощных маховиков) без использования инструментов
- Инерционный тормоз цепи - безопасность оператора
- Пильная гарнитура от специализированного производителя Oregon
- Цепь Oregon - низкая отдача и вибрация
- Широкая клавиша управления
- Смазка цепи осуществляется автоматически
- Прорезиненная основная рукоятка обеспечивает надежное удержание PATRIOT СS 402XL 220201402
- Удобная верхняя ручка на амортизаторах - комфортная работа
- Отсутствие выхлопов благодаря работе на аккумуляторе
- Индукционный мотор постоянного тока, без щеточного узла с увеличенным КПД и крутящим моментом имеет продолжительный срок службы