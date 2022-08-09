Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
Арт. О00000033120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|3
- Циркулярная пила Denzel CS-165 27301 - компактная, подходит для реза листового пиломатериала, ДСП, ДВП, а также для раскроя фанеры. Она весит всего 3.6 кг, что значительно сокращают нагрузку на руки оператора и позволяет управлять пилой даже одной рукой. Специальный рычаг-фиксатор позволяет легко регулировать глубину пропила от 0 до 55 мм.
Преимущества
- Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска
- Регулировка глубины пропила и угла наклона пильного диска
- Защитный кожух для безопасности оператора
- Длинный сетевой кабель для свободного перемещения по рабочей площадке
- Индикатор подключения к сети питания
- Лазер для достижения более точных пропилов
- К патрубку можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места