Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм

Преимущества

Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска

Регулировка глубины пропила и угла наклона пильного диска

Защитный кожух для безопасности оператора

Длинный сетевой кабель для свободного перемещения по рабочей площадке

Индикатор подключения к сети питания

Лазер для достижения более точных пропилов

К патрубку можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места

Циркулярная пила Denzel CS-165 27301 - компактная, подходит для реза листового пиломатериала, ДСП, ДВП, а также для раскроя фанеры. Она весит всего 3.6 кг, что значительно сокращают нагрузку на руки оператора и позволяет управлять пилой даже одной рукой. Специальный рычаг-фиксатор позволяет легко регулировать глубину пропила от 0 до 55 мм.