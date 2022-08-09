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Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
    Арт. О00000033120
    5.0
    1
    Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм

      Циркулярная пила Denzel CS-165 27301, 1200 Вт, 165 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033120
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Denzel CS-165 27301 - компактная, подходит для реза листового пиломатериала, ДСП, ДВП, а также для раскроя фанеры. Она весит всего 3.6 кг, что значительно сокращают нагрузку на руки оператора и позволяет управлять пилой даже одной рукой. Специальный рычаг-фиксатор позволяет легко регулировать глубину пропила от 0 до 55 мм.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска
        • Регулировка глубины пропила и угла наклона пильного диска
        • Защитный кожух для безопасности оператора
        • Длинный сетевой кабель для свободного перемещения по рабочей площадке
        • Индикатор подключения к сети питания
        • Лазер для достижения более точных пропилов
        • К патрубку можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места