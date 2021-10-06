Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм

Преимущества

Крепкая базовая плита

Защита от случайного пуска

Простота регулировки глубины реза

Эффективная система удаления опилок

Индикатор подключения DENZEL CS-185 27303 к сети питания

Диапазон регулировки наклона основания 0-45 град

Циркулярная пила DENZEL CS-185 27303 используется для резки листовых материалов на основе древесины в процессе ремонтных и строительных работ. Предусмотрена возможность регулировки глубины реза. Система блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену диска. Лазерный указатель повышает точность пропила.