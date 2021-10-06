Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
Арт. О00000033121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|3
- Циркулярная пила DENZEL CS-185 27303 используется для резки листовых материалов на основе древесины в процессе ремонтных и строительных работ. Предусмотрена возможность регулировки глубины реза. Система блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену диска. Лазерный указатель повышает точность пропила.
Преимущества
- Крепкая базовая плита
- Защита от случайного пуска
- Простота регулировки глубины реза
- Эффективная система удаления опилок
- Индикатор подключения DENZEL CS-185 27303 к сети питания
- Диапазон регулировки наклона основания 0-45 град