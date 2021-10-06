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Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
    Арт. О00000033121
    5.0
    1
    Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм

      Циркулярная пила Denzel CS-185 27303, 1500 Вт, 185 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033121
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила DENZEL CS-185 27303 используется для резки листовых материалов на основе древесины в процессе ремонтных и строительных работ. Предусмотрена возможность регулировки глубины реза. Система блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену диска. Лазерный указатель повышает точность пропила.

        Преимущества

        • Крепкая базовая плита
        • Защита от случайного пуска
        • Простота регулировки глубины реза
        • Эффективная система удаления опилок
        • Индикатор подключения DENZEL CS-185 27303 к сети питания
        • Диапазон регулировки наклона основания 0-45 град