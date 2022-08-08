Пила циркулярная Greenworks 24B (без аккумулятора и ЗУ) 1500507

Аккумуляторная циркулярная пила Greenworks G24CS 1500507 предназначена для пиления заготовок из дерева. Блокировка шпинделя способствует простой смене оснастки. Возможна регулировка угла наклона от 0 до 45 градусов. Модель питается от аккумулятора, что очень удобно при необходимости работать в условиях отсутствия сетей электроснабжения.

Преимущества