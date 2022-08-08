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Пила циркулярная Greenworks 24B (без аккумулятора и ЗУ) 1500507
5.0
1
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Аккумуляторные циркулярные пилы
    Пила циркулярная Greenworks 24B (без аккумулятора и ЗУ) 1500507
    Арт. X1048041202155
    5.0
    1
    Пила циркулярная Greenworks 24B (без аккумулятора и ЗУ) 1500507
    Пила циркулярная Greenworks 24B (без аккумулятора и ЗУ) 1500507
    Пила циркулярная Greenworks 24B (без аккумулятора и ЗУ) 1500507
    Пила циркулярная Greenworks 24B (без аккумулятора и ЗУ) 1500507
    Пила циркулярная Greenworks 24B (без аккумулятора и ЗУ) 1500507
      Пила циркулярная Greenworks 24B (без аккумулятора и ЗУ) 1500507
      Пила циркулярная Greenworks 24B (без аккумулятора и ЗУ) 1500507
      Пила циркулярная Greenworks 24B (без аккумулятора и ЗУ) 1500507
      Пила циркулярная Greenworks 24B (без аккумулятора и ЗУ) 1500507
      Пила циркулярная Greenworks 24B (без аккумулятора и ЗУ) 1500507

      Пила циркулярная Greenworks 24B (без аккумулятора и ЗУ) 1500507

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041202155
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		нет
      Вес, кг
      		3.45
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная циркулярная пила Greenworks G24CS 1500507 предназначена для пиления заготовок из дерева. Блокировка шпинделя способствует простой смене оснастки. Возможна регулировка угла наклона от 0 до 45 градусов. Модель питается от аккумулятора, что очень удобно при необходимости работать в условиях отсутствия сетей электроснабжения.

        Преимущества

        • Аккумуляторная пила удобна при работе в местах без доступа к сети электропитания
        • Защитный кожух - для безопасной работы
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Две рукоятки - для надежного удержания Greenworks G24CS 1500507е
        Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!