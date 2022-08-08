Пила циркулярная Greenworks 24B (без аккумулятора и ЗУ) 1500507
Арт. X1048041202155
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Количество аккумуляторов в комплекте
|нет
|
Вес, кг
|3.45
Похожие товары с Количество аккумуляторов в комплекте
Аккумуляторная циркулярная пила Greenworks G24CS 1500507 предназначена для пиления заготовок из дерева. Блокировка шпинделя способствует простой смене оснастки. Возможна регулировка угла наклона от 0 до 45 градусов. Модель питается от аккумулятора, что очень удобно при необходимости работать в условиях отсутствия сетей электроснабжения.
Преимущества
- Аккумуляторная пила удобна при работе в местах без доступа к сети электропитания
- Защитный кожух - для безопасной работы
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Две рукоятки - для надежного удержания Greenworks G24CS 1500507е