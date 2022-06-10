Циркулярная пила Hikoki C6SS
Арт. О00000004334
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1050
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- Циркулярная пила Hikoki C6SS предназначена для резки дерева и аналогичных материалов.
Вместе с инструментом поставляется параллельный упор, который гарантирует точный распил.
Пила оснащена защитным кожухом. Он обеспечивает безопасность оператора.
Преимущества
- Мощный двигатель Hikoki C6SS C6SSNSZ для тяжелых работ
- Легкий доступ к щеткам - удобство самостоятельного обслуживания
- Защитный кожух для безопасности оператора
- Выгодная комплектация - вместе с инструментом поставляется параллельный упор