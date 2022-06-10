Преимущества

Мощный двигатель Hikoki C6SS C6SSNSZ для тяжелых работ

Легкий доступ к щеткам - удобство самостоятельного обслуживания

Защитный кожух для безопасности оператора

Выгодная комплектация - вместе с инструментом поставляется параллельный упор

Циркулярная пила Hikoki C6SS предназначена для резки дерева и аналогичных материалов.Вместе с инструментом поставляется параллельный упор, который гарантирует точный распил.Пила оснащена защитным кожухом. Он обеспечивает безопасность оператора.