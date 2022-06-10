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Циркулярная пила Hikoki C6SS
5.0
2
7 740 ₽
8 099 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Hikoki C6SS
    Арт. О00000004334
    5.0
    2
    Циркулярная пила Hikoki C6SS

      Циркулярная пила Hikoki C6SS

      • -359 ₽
      7 740 ₽
      8 099 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004334
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hikoki
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1050
      Все характеристики
      • -359 ₽
      7 740 ₽
      8 099 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Hikoki C6SS предназначена для резки дерева и аналогичных материалов.
        Вместе с инструментом поставляется параллельный упор, который гарантирует точный распил.
        Пила оснащена защитным кожухом. Он обеспечивает безопасность оператора.

        Преимущества

        • Мощный двигатель Hikoki C6SS C6SSNSZ для тяжелых работ
        • Легкий доступ к щеткам - удобство самостоятельного обслуживания
        • Защитный кожух для безопасности оператора
        • Выгодная комплектация - вместе с инструментом поставляется параллельный упор