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Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
4.5
2
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
    Арт. X1314011261
    4.5
    2
    Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
    Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
    Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
    Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
    Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
    Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
    Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
    Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
    Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
      Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
      Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
      Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
      Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
      Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
      Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
      Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
      Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
      Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM

      Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1314011261
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Строительная циркулярная пила JET JTS-315SP 10000910SM используется для распиловки древесных заготовок. Станок широко используется в столярных мастерских, на небольших деревообрабатывающих производствах, а также в бытовых целях. Конструкция агрегата позволяет производить пиление под углом от 0 до 47 градусов. Упор быстро и надежно фиксируется эксцентриковым зажимом. С помощью транспортирной шкалы оператор точно позиционирует заготовку под нужным углом. В сложенном состоянии модель без труда помещается в багажник автомобиля, что упрощает ее транспортировку. Система быстрой остановки двигателя способствует безопасности агрегата. Сетевой провод приобретается дополнительно.

        Преимущества

        • Простая и прочная конструкция
        • Оцинкованный стальной стол (толщина листа стали - 2 мм)
        • Устойчивость к коррозии
        • Закрывающийся выключатель для предотвращения непроизвольного включения
        • Опционально - расширение стола справа 800х550 мм
        • Выходная мощность - 1600 Вт
        • Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа (опция) - 310 (860) мм
        • Размеры каретки - 250х230 мм
        • Ход каретки - 650 мм