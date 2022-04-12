Циркулярная пила Jet JTS-315SP 10000910SM
Арт. X1314011261
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Напряжение сети, В
|220
- Строительная циркулярная пила JET JTS-315SP 10000910SM используется для распиловки древесных заготовок. Станок широко используется в столярных мастерских, на небольших деревообрабатывающих производствах, а также в бытовых целях. Конструкция агрегата позволяет производить пиление под углом от 0 до 47 градусов. Упор быстро и надежно фиксируется эксцентриковым зажимом. С помощью транспортирной шкалы оператор точно позиционирует заготовку под нужным углом. В сложенном состоянии модель без труда помещается в багажник автомобиля, что упрощает ее транспортировку. Система быстрой остановки двигателя способствует безопасности агрегата. Сетевой провод приобретается дополнительно.
Преимущества
- Простая и прочная конструкция
- Оцинкованный стальной стол (толщина листа стали - 2 мм)
- Устойчивость к коррозии
- Закрывающийся выключатель для предотвращения непроизвольного включения
- Опционально - расширение стола справа 800х550 мм
- Выходная мощность - 1600 Вт
- Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа (опция) - 310 (860) мм
- Размеры каретки - 250х230 мм
- Ход каретки - 650 мм