Преимущества

Простая и прочная конструкция

Оцинкованный стальной стол (толщина листа стали - 2 мм)

Устойчивость к коррозии

Закрывающийся выключатель для предотвращения непроизвольного включения

Опционально - расширение стола справа 800х550 мм

Выходная мощность - 1600 Вт

Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа (опция) - 310 (860) мм

Размеры каретки - 250х230 мм

Ход каретки - 650 мм

Строительная циркулярная пила JET JTS-315SP 10000910SM используется для распиловки древесных заготовок. Станок широко используется в столярных мастерских, на небольших деревообрабатывающих производствах, а также в бытовых целях. Конструкция агрегата позволяет производить пиление под углом от 0 до 47 градусов. Упор быстро и надежно фиксируется эксцентриковым зажимом. С помощью транспортирной шкалы оператор точно позиционирует заготовку под нужным углом. В сложенном состоянии модель без труда помещается в багажник автомобиля, что упрощает ее транспортировку. Система быстрой остановки двигателя способствует безопасности агрегата. Сетевой провод приобретается дополнительно.