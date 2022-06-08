Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сабельная пила Crown CT15133
5.0
2
5 999 ₽
6 690 ₽
Сетевые сабельные пилы
  • Персональная скидка
Сабельная пила Crown CT15133
Арт. О00000003964
5.0
2
Сабельная пила Crown CT15133
Сабельная пила Crown CT15133
Сабельная пила Crown CT15133
Сабельная пила Crown CT15133
Сабельная пила Crown CT15133
Сабельная пила Crown CT15133
Сабельная пила Crown CT15133
  • Персональная скидка
Сабельная пила Crown CT15133
Сабельная пила Crown CT15133
Сабельная пила Crown CT15133
Сабельная пила Crown CT15133
Сабельная пила Crown CT15133
Сабельная пила Crown CT15133
Сабельная пила Crown CT15133

Сабельная пила Crown CT15133

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -691 ₽
5 999 ₽
6 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003964
5.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Частота, Гц
50
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -691 ₽
5 999 ₽
6 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
115 ₽
5.0
Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
Стамеска по дереву Лакра 3309116 (16 мм)
330 ₽
5.0
Стамеска по дереву Лакра 3309116 (16 мм)
Стамеска по дереву Лакра 3309120 (20 мм)
360 ₽
5.0
Стамеска по дереву Лакра 3309120 (20 мм)
Угловая шлифмашина Crown CT13500-230S
8 890 ₽
5.0
Угловая шлифмашина Crown CT13500-230S
  • Персональная скидка
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Набор пилок для лезвийных пил Практика 911-284 универсальный: S1617K/S1531L/S922VF, 3 шт
560 ₽
Набор пилок для лезвийных пил Практика 911-284 универсальный: S1617K/S1531L/S922VF, 3 шт
Пилки для сабельной пилы Практика S1122VF BIM 773-552 (2 шт.)
556 ₽
5.0
Пилки для сабельной пилы Практика S1122VF BIM 773-552 (2 шт.)
Пилки для лезвийной пилы по металлу Практика S922BF BIM 773-569 (2 шт.)
400 ₽
5.0
Пилки для лезвийной пилы по металлу Практика S922BF BIM 773-569 (2 шт.)
Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)
335 ₽
5.0
Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)
Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
Нет в наличии
5.0
Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
Смотреть
Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
Нет в наличии
5.0
Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
Смотреть
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Нет в наличии
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Сабельная пила CROWN CT15133 служит для резки деревянных, пластиковых и металлических заготовок. При наличии специальных пильных полотен возможно пиление заподлицо и пиление с погружением. Замена пильного полотна производится без использования вспомогательных инструментов. Возможность регулировки числа ходов позволяет подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Рукоятка пилы обрезинена, благодаря чему не скользит в руке и обеспечивает надежный хват.

    Преимущества 

    • Регулятор числа ходов
    • Бесключевая замена пильного полотна
    • Фиксатор кнопки "пуск" для непрерывной работы
    • Опорная пластина облегчает работу 
    • Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева