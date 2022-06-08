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Сабельная пила Crown CT15133
Арт. О00000003964
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Сабельная пила CROWN CT15133 служит для резки деревянных, пластиковых и металлических заготовок. При наличии специальных пильных полотен возможно пиление заподлицо и пиление с погружением. Замена пильного полотна производится без использования вспомогательных инструментов. Возможность регулировки числа ходов позволяет подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Рукоятка пилы обрезинена, благодаря чему не скользит в руке и обеспечивает надежный хват.
Преимущества
- Регулятор числа ходов
- Бесключевая замена пильного полотна
- Фиксатор кнопки "пуск" для непрерывной работы
- Опорная пластина облегчает работу
- Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева