Сабельная пила CROWN CT15133 служит для резки деревянных, пластиковых и металлических заготовок. При наличии специальных пильных полотен возможно пиление заподлицо и пиление с погружением. Замена пильного полотна производится без использования вспомогательных инструментов. Возможность регулировки числа ходов позволяет подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Рукоятка пилы обрезинена, благодаря чему не скользит в руке и обеспечивает надежный хват.

Преимущества