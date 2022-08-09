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Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
5.0
1
4 941 ₽
5 490 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
    Арт. О00000021588
    5.0
    1
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
    Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400

      Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400

      • -549 ₽
      4 941 ₽
      5 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000021588
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      • -549 ₽
      4 941 ₽
      5 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дисковая пила Kolner KCS 165/1400 кн165-1400 служит для распиловки заготовок из древесины. С помощью градуированной шкалы и специального зажима можно выставить необходимый угол пропила от 0 до 45 градусов. Корпус редуктора и защитный кожух изготовлены из литого металла, благодаря чему срок службы дольше. К инструменту можно подключать пылесос с целью поддержания чистоты рабочего места и отличной видимости линии реза.

        Преимущества

        • Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45 градусов
        • Прочная конструкция. Корпус редуктора и защитный кожух изготовлены из литого металла
        • Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим удобство и высокую точность пиления
        • Чистота рабочего места. Система пылеудаления обеспечивает чистоту рабочего места
        • Фиксатор выключателя. Значительно уменьшает утомляемость пользователя во время продолжительной работы