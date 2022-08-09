Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400

Преимущества

Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45 градусов

Прочная конструкция. Корпус редуктора и защитный кожух изготовлены из литого металла

Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим удобство и высокую точность пиления

Чистота рабочего места. Система пылеудаления обеспечивает чистоту рабочего места

Фиксатор выключателя. Значительно уменьшает утомляемость пользователя во время продолжительной работы

Дисковая пила Kolner KCS 165/1400 кн165-1400 служит для распиловки заготовок из древесины. С помощью градуированной шкалы и специального зажима можно выставить необходимый угол пропила от 0 до 45 градусов. Корпус редуктора и защитный кожух изготовлены из литого металла, благодаря чему срок службы дольше. К инструменту можно подключать пылесос с целью поддержания чистоты рабочего места и отличной видимости линии реза.