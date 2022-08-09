Пила дисковая электрическая Kolner KCS 165/1400
Арт. О00000021588
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Напряжение сети, В
|220
|
Длина кабеля, м
|2
С этим товаром смотрят
- Дисковая пила Kolner KCS 165/1400 кн165-1400 служит для распиловки заготовок из древесины. С помощью градуированной шкалы и специального зажима можно выставить необходимый угол пропила от 0 до 45 градусов. Корпус редуктора и защитный кожух изготовлены из литого металла, благодаря чему срок службы дольше. К инструменту можно подключать пылесос с целью поддержания чистоты рабочего места и отличной видимости линии реза.
Преимущества
- Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45 градусов
- Прочная конструкция. Корпус редуктора и защитный кожух изготовлены из литого металла
- Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим удобство и высокую точность пиления
- Чистота рабочего места. Система пылеудаления обеспечивает чистоту рабочего места
- Фиксатор выключателя. Значительно уменьшает утомляемость пользователя во время продолжительной работы