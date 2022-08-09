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Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ
5.0
1
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Сетевые циркулярные пилы
    Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ
    Арт. О00000021656
    5.0
    1
    Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ
    Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ
    Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ
    Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ
    Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ
    Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ
      Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ
      Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ
      Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ
      Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ
      Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ
      Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ

      Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000021656
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ применяется для распиливания деревянных, пластиковых изделий, а также изделий из фосфогипса и газонаполненного бетона в рамках бытовых нужд.

        Преимущества

        • Алюминиевая опорная плита. Способна выдерживать большие нагрузки, служит увеличения прочности конструкции
        • Стационарный режим. В комплект поставки входят крепления для использования пилы в стационарном режиме
        • Безопасность. Блокировка кнопки запуска защищает инструмент от случайных включений
        • Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим высокую точность пиления
        • Чистота рабочего места. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса или мешка для сбора отходов сохранит рабочее место в чистоте
        • Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45º