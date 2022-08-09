Преимущества

Алюминиевая опорная плита. Способна выдерживать большие нагрузки, служит увеличения прочности конструкции

Стационарный режим. В комплект поставки входят крепления для использования пилы в стационарном режиме

Безопасность. Блокировка кнопки запуска защищает инструмент от случайных включений

Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим высокую точность пиления

Чистота рабочего места. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса или мешка для сбора отходов сохранит рабочее место в чистоте

Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45º

Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ применяется для распиливания деревянных, пластиковых изделий, а также изделий из фосфогипса и газонаполненного бетона в рамках бытовых нужд.