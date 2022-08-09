Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ
Арт. О00000021656
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2
- Пила дисковая электрическая Ставр ПДЭ-200/1900СТ применяется для распиливания деревянных, пластиковых изделий, а также изделий из фосфогипса и газонаполненного бетона в рамках бытовых нужд.
Преимущества
- Алюминиевая опорная плита. Способна выдерживать большие нагрузки, служит увеличения прочности конструкции
- Стационарный режим. В комплект поставки входят крепления для использования пилы в стационарном режиме
- Безопасность. Блокировка кнопки запуска защищает инструмент от случайных включений
- Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим высокую точность пиления
- Чистота рабочего места. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса или мешка для сбора отходов сохранит рабочее место в чистоте
- Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45º