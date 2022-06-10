Циркулярная пила Stanley SC12-RU
Арт. О00000005172
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1250
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- Циркулярная пила Stanley SC12-RU обеспечивает высокую производительность при отделочных работах. Может использоваться для резания древесины, фанеры, ДСП, пластмассы и т.д.
Двигатель мощностью 1250 Вт гарантирует превосходные параметры пропила.
Благодаря компактным размерам и небольшому весу оператор может работать без усталости в течение длительного времени.
Эффективная система пылеудаления позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте.
Преимущества
- Возможность подключения пылесоса
- Кожух диска для защиты оператора от травм
- Обрезиненные рукоятки для надежного хвата Stanley SC12
- Двойной фланец для работы с дисками с посадочным диаметром 20 и 30 мм
- Глубина пропила 52 мм гарантирует быстрые и точные распилы
- Регулировка угла наклона подошвы до 45 градусов для выполнения сложных операций