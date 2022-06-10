Преимущества

Возможность подключения пылесоса

Кожух диска для защиты оператора от травм

Обрезиненные рукоятки для надежного хвата Stanley SC12

Двойной фланец для работы с дисками с посадочным диаметром 20 и 30 мм

Глубина пропила 52 мм гарантирует быстрые и точные распилы

Регулировка угла наклона подошвы до 45 градусов для выполнения сложных операций

Циркулярная пила Stanley SC12-RU обеспечивает высокую производительность при отделочных работах. Может использоваться для резания древесины, фанеры, ДСП, пластмассы и т.д.Двигатель мощностью 1250 Вт гарантирует превосходные параметры пропила.Благодаря компактным размерам и небольшому весу оператор может работать без усталости в течение длительного времени.Эффективная система пылеудаления позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте.