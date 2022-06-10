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Циркулярная пила Stanley SC12-RU
5.0
2
5 298 ₽
6 150 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Stanley SC12-RU
    Арт. О00000005172
    5.0
    2
    Циркулярная пила Stanley SC12-RU
    Циркулярная пила Stanley SC12-RU
    Циркулярная пила Stanley SC12-RU
    Циркулярная пила Stanley SC12-RU
    Циркулярная пила Stanley SC12-RU
    Циркулярная пила Stanley SC12-RU
    Циркулярная пила Stanley SC12-RU
    Циркулярная пила Stanley SC12-RU
    Циркулярная пила Stanley SC12-RU
    Циркулярная пила Stanley SC12-RU
      Циркулярная пила Stanley SC12-RU
      Циркулярная пила Stanley SC12-RU
      Циркулярная пила Stanley SC12-RU
      Циркулярная пила Stanley SC12-RU
      Циркулярная пила Stanley SC12-RU
      Циркулярная пила Stanley SC12-RU
      Циркулярная пила Stanley SC12-RU
      Циркулярная пила Stanley SC12-RU
      Циркулярная пила Stanley SC12-RU
      Циркулярная пила Stanley SC12-RU

      Циркулярная пила Stanley SC12-RU

      • -852 ₽
      5 298 ₽
      6 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005172
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1250
      Все характеристики
      • -852 ₽
      5 298 ₽
      6 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Stanley SC12-RU обеспечивает высокую производительность при отделочных работах. Может использоваться для резания древесины, фанеры, ДСП, пластмассы и т.д.
        Двигатель мощностью 1250 Вт гарантирует превосходные параметры пропила.
        Благодаря компактным размерам и небольшому весу оператор может работать без усталости в течение длительного времени.
        Эффективная система пылеудаления позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте.

        Преимущества

        • Возможность подключения пылесоса
        • Кожух диска для защиты оператора от травм
        • Обрезиненные рукоятки для надежного хвата Stanley SC12
        • Двойной фланец для работы с дисками с посадочным диаметром 20 и 30 мм
        • Глубина пропила 52 мм гарантирует быстрые и точные распилы
        • Регулировка угла наклона подошвы до 45 градусов для выполнения сложных операций