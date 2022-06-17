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Пила двуручная Вихрь ПД 1000 73/2/4/4
5.0
2
Найти аналог
Двуручные пилы
    Пила двуручная Вихрь ПД 1000 73/2/4/4
    Арт. О00000013560
    5.0
    2
    Пила двуручная Вихрь ПД 1000 73/2/4/4

      Пила двуручная Вихрь ПД 1000 73/2/4/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013560
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		садовая
      Длина лезвия, мм
      		1000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пила двуручная ВИХРЬ ПД 1000 компактная и удобная, незаменима при распиле большого количества древесины.

        Преимущества

        • Изготовлена из высокоуглеродистой закаленной стали
        • Полотно с антикоррозийным покрытием
        • Прочные пластиковые ручки обеспечивают надежный хват
        • Шаг зуба переменный, от 2 до 3 зубьев на дюйм