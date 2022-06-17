Пила двуручная Вихрь ПД 1000 73/2/4/4
Арт. О00000013560
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|садовая
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Длина лезвия, мм
|1000
- Пила двуручная ВИХРЬ ПД 1000 компактная и удобная, незаменима при распиле большого количества древесины.
Преимущества
- Изготовлена из высокоуглеродистой закаленной стали
- Полотно с антикоррозийным покрытием
- Прочные пластиковые ручки обеспечивают надежный хват
- Шаг зуба переменный, от 2 до 3 зубьев на дюйм