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Пила электрическая Bosch AKE 35S
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Электрические цепные пилы
    Пила электрическая Bosch AKE 35S
    Арт. X19039527
    Пила электрическая Bosch AKE 35S
    Пила электрическая Bosch AKE 35S
    Пила электрическая Bosch AKE 35S
    Пила электрическая Bosch AKE 35S
    Пила электрическая Bosch AKE 35S
      Пила электрическая Bosch AKE 35S
      Пила электрическая Bosch AKE 35S
      Пила электрическая Bosch AKE 35S
      Пила электрическая Bosch AKE 35S
      Пила электрическая Bosch AKE 35S

      Пила электрическая Bosch AKE 35S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19039527

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Венгрия
      Мощность, Вт
      		1800
      Длина шины, дюйм
      		14
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		52
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электропила Bosch AKE 35 S 0.600.834.500 предназначена для пилки дров или небольших отделочных работ в строительстве. Безопасность обеспечивается защищенным коллектором электродвигателя и оптимизированным смазочным устройством. Натяжение цепи осуществляется быстро и просто - без применения дополнительных инструментов

        Преимущества

        • Система SDS – для быстрого натяжения и замены цепи без использования инструментов
        • Быструю остановку обеспечивает тормоз, реагирующий на отдачу пилы
        • Цепь покрыта хромом - остается острой надолго
        • Автоматическая система смазки со смотровым окошком
        • Стальные зубья упора надежно фиксируют пилу на деревянной поверхности