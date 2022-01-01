Пила электрическая Bosch AKE 35S

Преимущества

Система SDS – для быстрого натяжения и замены цепи без использования инструментов

Быструю остановку обеспечивает тормоз, реагирующий на отдачу пилы

Цепь покрыта хромом - остается острой надолго

Автоматическая система смазки со смотровым окошком

Стальные зубья упора надежно фиксируют пилу на деревянной поверхности

Электропила Bosch AKE 35 S 0.600.834.500 предназначена для пилки дров или небольших отделочных работ в строительстве. Безопасность обеспечивается защищенным коллектором электродвигателя и оптимизированным смазочным устройством. Натяжение цепи осуществляется быстро и просто - без применения дополнительных инструментов