Пила электрическая Bosch AKE 35S
Арт. X19039527
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Венгрия
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Мощность, Вт
|1800
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Длина шины, дюйм
|14
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|52
- Электропила Bosch AKE 35 S 0.600.834.500 предназначена для пилки дров или небольших отделочных работ в строительстве. Безопасность обеспечивается защищенным коллектором электродвигателя и оптимизированным смазочным устройством. Натяжение цепи осуществляется быстро и просто - без применения дополнительных инструментов
Преимущества
- Система SDS – для быстрого натяжения и замены цепи без использования инструментов
- Быструю остановку обеспечивает тормоз, реагирующий на отдачу пилы
- Цепь покрыта хромом - остается острой надолго
- Автоматическая система смазки со смотровым окошком
- Стальные зубья упора надежно фиксируют пилу на деревянной поверхности