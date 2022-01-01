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Пила электрическая Echo CS-2400-16
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Электрические цепные пилы
    Пила электрическая Echo CS-2400-16
    Арт. X19039559
    Пила электрическая Echo CS-2400-16
    Пила электрическая Echo CS-2400-16
    Пила электрическая Echo CS-2400-16
      Пила электрическая Echo CS-2400-16
      Пила электрическая Echo CS-2400-16
      Пила электрическая Echo CS-2400-16

      Пила электрическая Echo CS-2400-16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19039559

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		2400
      Длина шины, дюйм
      		16
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электропила ECHO CS-2400-16" CS-2400/40RC - компактная модель для небольших работ, например, распилка бревен и обрезка сучьев. Высокая мощность и скорость движения цепи позволяют экономить время и обеспечивают чистой пиление. Модель отличается отсутствием выброса опасных веществ, тихой работой и безопасностью. Цепной тормоз - при нажатии на передний упор цепь быстро останавливается

        Преимущества

        • Отсутствие выхлопных газов
        • Тормоз цепи
        • Натяжение цепи электропилы ECHO CS-2400-16" CS-2400/40RC выполняется поворотом установочного колесика
        • Рукоятка инструмента имеет удобную форму, обеспечивает надежный захват
        • Малошумность
        • Мощный двигатель
        • Малый вес
        • Надежность