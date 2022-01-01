Пила электрическая Echo CS-2400-16

Преимущества

Отсутствие выхлопных газов

Тормоз цепи

Натяжение цепи электропилы ECHO CS-2400-16" CS-2400/40RC выполняется поворотом установочного колесика

Рукоятка инструмента имеет удобную форму, обеспечивает надежный захват

Малошумность

Мощный двигатель

Малый вес

Надежность

Электропила ECHO CS-2400-16" CS-2400/40RC - компактная модель для небольших работ, например, распилка бревен и обрезка сучьев. Высокая мощность и скорость движения цепи позволяют экономить время и обеспечивают чистой пиление. Модель отличается отсутствием выброса опасных веществ, тихой работой и безопасностью. Цепной тормоз - при нажатии на передний упор цепь быстро останавливается