Пила электрическая Echo CS-2400-16
Арт. X19039559
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|2400
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Длина шины, дюйм
|16
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|57
- Электропила ECHO CS-2400-16" CS-2400/40RC - компактная модель для небольших работ, например, распилка бревен и обрезка сучьев. Высокая мощность и скорость движения цепи позволяют экономить время и обеспечивают чистой пиление. Модель отличается отсутствием выброса опасных веществ, тихой работой и безопасностью. Цепной тормоз - при нажатии на передний упор цепь быстро останавливается
Преимущества
- Отсутствие выхлопных газов
- Тормоз цепи
- Натяжение цепи электропилы ECHO CS-2400-16" CS-2400/40RC выполняется поворотом установочного колесика
- Рукоятка инструмента имеет удобную форму, обеспечивает надежный захват
- Малошумность
- Мощный двигатель
- Малый вес
- Надежность