Пила электрическая Энкор ПЦЭ-2400/18ЭП
Арт. X19039539
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|2400
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Длина шины, дюйм
|18
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|62
- Электрическая цепная пила Энкор ПЦЭ-2400/18ЭП 1/2 50333 - инструмент с надежным двигателем мощностью 2.4 кВт, предназначенный для распилки древесины. Питается от электросети, поэтому не выделяет вредных газов при работе, что позволяет распиливать древесину в помещениях. Редуктор инструмента имеет надежные металлические шестеренки, шестеренчатый масляный насос постоянно смазывает цепь
Преимущества
- Небольшой вес
- Высокая надежность
- Ленточный тормоз с высокой скоростью срабатывания
- Инструмент для работы с продолжительными нагрузками