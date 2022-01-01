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Пила электрическая Энкор ПЦЭ-2400/18ЭП
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Электрические цепные пилы
    Пила электрическая Энкор ПЦЭ-2400/18ЭП
    Арт. X19039539
    Пила электрическая Энкор ПЦЭ-2400/18ЭП

      Пила электрическая Энкор ПЦЭ-2400/18ЭП

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19039539

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2400
      Длина шины, дюйм
      		18
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		62
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая цепная пила Энкор ПЦЭ-2400/18ЭП 1/2 50333 - инструмент с надежным двигателем мощностью 2.4 кВт, предназначенный для распилки древесины. Питается от электросети, поэтому не выделяет вредных газов при работе, что позволяет распиливать древесину в помещениях. Редуктор инструмента имеет надежные металлические шестеренки, шестеренчатый масляный насос постоянно смазывает цепь

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Высокая надежность
        • Ленточный тормоз с высокой скоростью срабатывания
        • Инструмент для работы с продолжительными нагрузками