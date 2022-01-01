Пила электрическая Энкор ПЦЭ-2400/18ЭП

Преимущества

Небольшой вес

Высокая надежность

Ленточный тормоз с высокой скоростью срабатывания

Инструмент для работы с продолжительными нагрузками

Электрическая цепная пила Энкор ПЦЭ-2400/18ЭП 1/2 50333 - инструмент с надежным двигателем мощностью 2.4 кВт, предназначенный для распилки древесины. Питается от электросети, поэтому не выделяет вредных газов при работе, что позволяет распиливать древесину в помещениях. Редуктор инструмента имеет надежные металлические шестеренки, шестеренчатый масляный насос постоянно смазывает цепь