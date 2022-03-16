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Цепная электрическая пила Интерскол ПЦ-16/2000Т
3.7
3
7 260 ₽
8 590 ₽
Электрические цепные пилы
    Цепная электрическая пила Интерскол ПЦ-16/2000Т
    Арт. Х145237
    3.7
    3
    Цепная электрическая пила Интерскол ПЦ-16/2000Т

      Цепная электрическая пила Интерскол ПЦ-16/2000Т

      • -1 330 ₽
      7 260 ₽
      8 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х145237
      3.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2000
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		57
      Все характеристики
      • -1 330 ₽
      7 260 ₽
      8 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электрическая цепная пила ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000Т 500.1.0.00 пригодится при строительстве или ремонте, когда необходимо производить распиливание дерева в помещении. Позволяет распилить заготовку как в продольном, так и в поперечном направлении. Тормоз моментально останавливает пильную цепь в момент отдачи. Это обеспечивает безопасность оператора.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Не выделят вредных газов в атмосферу
        • Упрощенная пружина сцепления с повышенной надежностью
        • Продольная компоновка, уменьшающая ширину инструмента
        • Блокировка от случайного включения
        • Механический тормоз цепи
        • Натяжение цепи осуществляется при помощи ключа
        • Автоматическая смазка цепи производится плунжерным насосом, расположенным в корпусе редуктора
        • Указатель уровня адгезионного масла
        • Крышка бачка для смазки цепи с выступами, облегчающими откручивание
        • Быстрая замена щеток
        • Зубчатый упор