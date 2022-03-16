Цепная электрическая пила Интерскол ПЦ-16/2000Т

Электрическая цепная пила ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000Т 500.1.0.00 пригодится при строительстве или ремонте, когда необходимо производить распиливание дерева в помещении. Позволяет распилить заготовку как в продольном, так и в поперечном направлении. Тормоз моментально останавливает пильную цепь в момент отдачи. Это обеспечивает безопасность оператора.

Преимущества