Цепная электрическая пила Интерскол ПЦ-16/2000Т
Арт. Х145237
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|2000
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Длина шины, дюйм
|16
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Количество звеньев, шт
|57
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Электрическая цепная пила ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000Т 500.1.0.00 пригодится при строительстве или ремонте, когда необходимо производить распиливание дерева в помещении. Позволяет распилить заготовку как в продольном, так и в поперечном направлении. Тормоз моментально останавливает пильную цепь в момент отдачи. Это обеспечивает безопасность оператора.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Не выделят вредных газов в атмосферу
- Упрощенная пружина сцепления с повышенной надежностью
- Продольная компоновка, уменьшающая ширину инструмента
- Блокировка от случайного включения
- Механический тормоз цепи
- Натяжение цепи осуществляется при помощи ключа
- Автоматическая смазка цепи производится плунжерным насосом, расположенным в корпусе редуктора
- Указатель уровня адгезионного масла
- Крышка бачка для смазки цепи с выступами, облегчающими откручивание
- Быстрая замена щеток
- Зубчатый упор